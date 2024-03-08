Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

淋病、梅毒全都趨勢向上 歐洲性病案例激增恐為冰山一角

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 09:50
2024年2月14日，阿爾巴尼亞情人節裝飾。（圖／路透Florion Goga）

2024年2月14日，阿爾巴尼亞情人節裝飾。（圖／路透Florion Goga）

性傳染感染症（sexually transmitted infections，STIs）近年在歐洲有攀升之勢，淋病案例更是大幅激增，歐盟疾病預防暨控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）7 日公布最新數據，呼籲安全性行為。

路透報導，根據 ECDC 所公布的 2022 年數據，衣原體疾病（披衣菌）病例較前一年增 16%，來到 216,000 例；梅毒案例增加 34% 至 35,000 例；淋病更是大爆發，躍升 48% 至 70,000 多例。性病淋巴肉芽腫（lymphogranuloma venereum，LGV）與先天性梅毒案例也有上升情況。

性傳染病可能導致一連串健康問題，如長期疼痛、不孕、神經與心血管疾病。

這些年來，性病在多國都有上升趨勢，當然也包括了歐洲。新冠肺炎 COVID-19 襲擊阻礙了社交活動，趨勢才減緩。官員稱，檯面上的數字恐怕只是冰山一角，許多人或已感染而不自知。

ECDC 指出，案例增加可能肇因於活躍的風險性行為，而擴大疫情監控與推廣個人自主檢測，也揪出了不少病例。數據顯示，異性戀年輕人染病情況增多，尤其是女性，可能與疫情後性行為有所改變有關。

對於淋病幾乎大增五成，ECDC 表示，目前尚無證據顯示是抗生素抗藥性所致，但仍會持續監控。ECDC 呼籲各國政府加大檢測力道與防治工作宣導，個人也應做好防護措施，性行為請戴保險套。
性行為
性病
性傳染病
性傳染感染症
梅毒
淋病
披衣菌
衣原體
社交
歐洲
歐盟
STIs

相關新聞

歐洲多國爆鸚鵡熱釀5死 接觸寵物鳥、野生禽鳥應注意衛生
歐洲多國爆鸚鵡熱釀5死 接觸寵物鳥、野生禽鳥應注意衛生
2024/03/06 15:50
兒童肥胖恐引發性早熟、慢性病 7成長大後還是胖！醫：12歲以上可透過處方藥物減重
兒童肥胖恐引發性早熟、慢性病 7成長大後還是胖！醫：12歲以上可透過處方藥物減重
2024/03/04 17:23
日本梅毒病例連三年創新高 專家憂數字低報
日本梅毒病例連三年創新高 專家憂數字低報
2024/02/26 17:05
俄烏戰爭2年 民調：僅10%歐洲人認為烏克蘭能打敗俄國
俄烏戰爭2年 民調：僅10%歐洲人認為烏克蘭能打敗俄國
2024/02/21 18:10
太神啦！奇美博物館引進重量級大師真跡　英國國家藝廊200年首度台灣展出
太神啦！奇美博物館引進重量級大師真跡　英國國家藝廊200年首度台灣展出
2024/02/19 20:53

更新時間 : 2024-03-08 16:38 GMT+08:00

最受歡迎

累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目