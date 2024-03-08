淋病、梅毒全都趨勢向上 歐洲性病案例激增恐為冰山一角

性傳染感染症（sexually transmitted infections，STIs）近年在歐洲有攀升之勢，淋病案例更是大幅激增，歐盟疾病預防暨控制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）7 日公布最新數據，呼籲安全性行為。

路透報導，根據 ECDC 所公布的 2022 年數據，衣原體疾病（披衣菌）病例較前一年增 16%，來到 216,000 例；梅毒案例增加 34% 至 35,000 例；淋病更是大爆發，躍升 48% 至 70,000 多例。性病淋巴肉芽腫（lymphogranuloma venereum，LGV）與先天性梅毒案例也有上升情況。

性傳染病可能導致一連串健康問題，如長期疼痛、不孕、神經與心血管疾病。

這些年來，性病在多國都有上升趨勢，當然也包括了歐洲。新冠肺炎 COVID-19 襲擊阻礙了社交活動，趨勢才減緩。官員稱，檯面上的數字恐怕只是冰山一角，許多人或已感染而不自知。

ECDC 指出，案例增加可能肇因於活躍的風險性行為，而擴大疫情監控與推廣個人自主檢測，也揪出了不少病例。數據顯示，異性戀年輕人染病情況增多，尤其是女性，可能與疫情後性行為有所改變有關。

對於淋病幾乎大增五成，ECDC 表示，目前尚無證據顯示是抗生素抗藥性所致，但仍會持續監控。ECDC 呼籲各國政府加大檢測力道與防治工作宣導，個人也應做好防護措施，性行為請戴保險套。