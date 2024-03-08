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【更新】台股8日早盤一度上揚371點 史上首度衝破2萬點大關 賣壓出籠盤中震盪400點

台積電今天(3/8) 股價持續走高，早盤達796元，再創新天價，市值突破新台幣20兆元關卡，貢獻大盤指數達293點。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/08 14:13
此為示意圖 (中央社) 

此為示意圖 (中央社) 

更新時間: 2024-03-08 14:11

受惠ADR大漲逾5%激勵，台積電今天早盤勁揚36元，飆上796元新天價，帶動台股指數強彈371點至20065.5點歷史新高，為台股有史以來首度衝破20000點大關；不過居高思危賣壓湧現，指數高檔拉回震盪，AI股漲跌互見，櫃買指數翻黑。

終場台股上揚91.80 (0.46%) ，收在19785.32。盤中震盪多達400點，最低時指數為19638.13。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）「放鴿」示意經濟走向良好，今年可能開始降息，美股主要指數7日在輝達（Nvidia）等科技股助攻下收漲，標普500指數收盤再創新高，費城半導體指數大漲3.36%。

台股方面，8日上午11時9分，加權指數上漲41點，至19734點，漲勢明顯收斂，高檔震盪加劇，成交值達新台幣3697億元；代表中小型股票的櫃買指數早盤衝高後翻黑。

台積電美國存託憑證（ADR）勁揚逾5%，上漲7.62美元，攀高至149.2美元，也創新高，帶動台積電今天股價跳空大漲，早盤上漲36元，至796元，再創新天價，漲幅4.7%，市值突破新台幣20兆元關卡，但隨後漲勢稍見收斂；聯電勁揚逾4%。

權值股表現方面，聯發科盤中漲逾3%，至1275元，再寫新高價，隨後賣壓湧現由紅翻黑；鴻海、大立光也在調節賣壓下翻黑。

中央社報導，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價也創新高，市值已逼近全球第2位的蘋果（Apple）。但除了台積電、聯電等權值股，AI股今天漲跌互見，大多呈現開高走低格局。

航運股今天走勢相對強，航運三雄早盤走揚，長榮漲約4%，萬海也漲逾3%；散裝族群裕民、慧洋-KY、志信等也上漲。

更新時間: 2024-03-08 09:35

首次發稿: 2024-03-08 09:21

台股開盤一度漲逾300點　

前半小時多次快閃站上２萬點

台北股市今天(8日) 開盤漲272.97點，加權股價指數為19966.49點，成交金額新台幣131.19億元。9:30以前更多次上漲超過310點，出現驚鴻一瞥的兩萬點。目前最高為20065.50點。

台積電美國存託憑證（ADR）勁揚逾5%，上漲7.62美元，攀高至149.2美元，創下新高，帶動台積電今天股價持續走高，早盤達796元，再創新天價，市值突破新台幣20兆元關卡。

美國聯邦準備理事會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）示意經濟走向良好，今年可能開始降息，美股主要指數7日全面收高。道瓊工業指數上揚130.3點，漲幅0.34%；那斯達克指數上漲241.84點，漲幅1.51%；費城半導體指數大漲167.9點，漲幅3.36%。

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上漲39.69美元，收在926.69美元，創新高。中央社引述網站Companiesmarketcap統計，輝達市值攀升至2.31兆美元，位居全球第3，逼近第2位蘋果（Apple）的2.6兆美元。

台積電ADR上漲7.63美元，收在149.2美元，創下新高，市值攀升至7739億美元，超越Eli Lilly的7412億美元，躍居全球第9名。

台積電今天股價同步走高，早盤達796元，再創新天價，上漲36元，市值增加9335元，突破20兆元關卡，達20.64兆元，貢獻大盤指數達293點。
台股
2萬點

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