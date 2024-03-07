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蔡英文感謝駐台使節代表並肩同行　吳釗燮笑稱台灣外交部長世界最難當

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/07 20:43
外交部113年新春聯歡晚會7日晚間在台北熱鬧舉行，總統蔡英文（後中）出席與會，在台上與外交部長吳釗燮（後左）、駐台使節團團長暨聖文森及格瑞...

外交部113年新春聯歡晚會7日晚間在台北熱鬧舉行，總統蔡英文（後中）出席與會，在台上與外交部長吳釗燮（後左）、駐台使節團團長暨聖文森及格瑞...

外交部今（7）日晚間舉行新春聯歡晚會，外國駐台使節雲集，總統蔡英文致詞時表示，台灣堅持民主自由價值，與民主陣營密切合作，致力維持區域穩定，也為全球繁榮發展而努力，感謝駐台使節代表在台灣走向世界的道路上並肩同行。長吳釗燮表示，感謝使節代表同舟共濟、乘風破浪，是台灣與全球連結的重要橋梁，他也打趣自己稱「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長」。

外交部晚間舉辦「113年外交部新春聯歡晚會」，現場冠蓋雲集，總統蔡英文、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人出席，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）與許多駐台使節和代表與會。

這是蔡英文任內最後一次參加外交部新春聯歡晚會，她在致詞時表示，台灣位處民主防線前緣、堅持民主自由價值，與民主陣營密切合作，致力維持區域穩定，也為全球繁榮發展而努力。

蔡英文指出，過去8年政府積極改善基礎建設、厚植國力，吸引外商投資台灣，協助產業布局全球，台灣與美國、日本、歐洲及新南向國家的經貿往來大幅成長。去年完成簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，也和英國、加拿大分別簽署提升貿易夥伴關係協議及投資促進及保障協議，期待未來台灣能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），繼續加強與全球經貿連結。她也感謝駐台使節代表在台灣走向世界的道路上並肩同行，展現對台灣的重視與支持。

吳釗燮致詞時表示，國際間的衝突為世界帶來全新挑戰，而台灣也面臨許多考驗，感謝使節代表與台灣政府同舟共濟、乘風破浪，因為各國與台灣緊密合作，台灣才可享有繁榮經濟、安全社會、自由民主的生活方式。

吳釗燮說，駐台使節代表是台灣與全球連結的重要橋梁，讓台灣在疫後的國際秩序及全球供應鏈重整中發揮關鍵力量，成為彼此不可或缺的夥伴；台灣在1月順利完成大選後，即收到世界各國蜂擁而至的祝賀，儘管境外勢力惡意介選，台灣人民又一次完成民主選舉，對此感到無比驕傲。

吳釗燮指出，近年全球民主國家大聲疾呼，公開表達維持台灣現狀的堅定立場，並反對任何以武力或威嚇的手段單方面改變現狀，台灣人民珍惜各國堅定聲援；他打趣地說，在台灣競爭激烈的政黨政治環境中，外交部背負了重責大任，但常未獲掌聲，「台灣的外交部長可能是全世界最難當的外交部長，有些美國好友笑說，一定是總統很討厭我，才會讓我做了這麼久的外交部長」。

然而，吳釗燮也感性的表示，每次聽到國際社會或看見國際媒體聲援台灣，將台灣比喻為民主燈塔或良善力量，皆感到非常驕傲與感激，也感謝蔡總統堅毅引領國家向前，讓台灣在各個領域都有非凡成就、深受國際肯定與讚譽。

柏安卓致詞時表示，台灣總統大選後損失一個邦交國，但應銘記於心的是，這樣意圖削弱台灣的行為，反而更深化其他理念相近的民主國家與台灣的關係。因為這些理念相近國家藉此認知到，無論地理距離的遠近，沒有任何國家會為台灣被削弱而獲利，「眼光短淺者短期獲取的利益也將一夕蒸發」。

柏安卓表示，持續與台灣維持戰略合作關係是無比重要的事，「當我們選擇成為台灣的朋友，我們展現的是患難見真情的友誼，而不僅是立基於政治意圖的夥伴關係」。
外交部新春聯歡晚會
蔡英文
吳釗燮
柏安卓

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更新時間 : 2024-03-07 22:37 GMT+08:00

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