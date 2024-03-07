德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響

德國各行業近來出現罷工潮，德國鐵路與漢莎航空地勤同時於宣布罷工，導致廣大交通系統癱瘓，數百萬人將受影響。

德國之聲、euronews報導，德國火車司機工會（GDL）訴求將每週工作時間自 38 小時縮減至 35 小時，同時要求德國鐵路給調漲薪水。為達成此目標，德鐵員工將於當地時間 7 日凌晨 2 時至 8 日下午 1 時進行罷工。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，預計罷工期間將大規模縮減服務，但各地區受影響程度不相同，目標是在 10 日前能恢復正常運作。德鐵發言人布羅克（Anja Bröker）表示，完全不必要的罷工影響數百萬旅客的計畫。

這是已是數月來因工資糾紛談不攏第５次的罷工，工會與德鐵在進行為期四週的談判後，於上週四不歡而散。工會也預警，未來舉行罷工將可能不會提前 48 小時前告知。德鐵則譴責這次罷工行動，聲稱公司已做出加薪13%的讓步。

代表漢莎航空約 2.5 萬名地勤的威爾第工會（Verdi）要求加薪 12.5%，或每個月至少增加 500 歐元（約新台幣1萬7000元）。該工會還提出全公司能獲得 3000 歐元的通貨膨脹補償金。漢莎航空迄今已提出加薪 10%，通貨膨脹補償金分 28 個月支付，但工會並不買帳。

根據漢莎航空 平台資訊，地勤人員將於當地時間 6 日晚間 8 時至 9 日上午 7時 10 分進行罷工，因此運行航班僅剩原先的 1至 2 成。此外，法蘭克福機場及漢堡機場的安檢人員將於 3 月 7 日罷工，要求旅客當天不要前往機場。

事實上漢莎航空去年獲利翻了一倍，從 2022 年的 7.91 億提升到 16.7 億歐元。