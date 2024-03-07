Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

德國鐵路、漢莎航空罷工訴調薪 百萬旅客受影響

這已是數月來德鐵第五次罷工

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/07 20:12
德國鐵路與漢莎航空員工罷工要求正視調薪訴求 （圖／德國之聲）

德國鐵路與漢莎航空員工罷工要求正視調薪訴求 （圖／德國之聲）

德國各行業近來出現罷工潮，德國鐵路與漢莎航空地勤同時於宣布罷工，導致廣大交通系統癱瘓，數百萬人將受影響。

德國之聲euronews報導，德國火車司機工會（GDL）訴求將每週工作時間自 38 小時縮減至 35 小時，同時要求德國鐵路給調漲薪水。為達成此目標，德鐵員工將於當地時間 7 日凌晨 2 時至 8 日下午 1 時進行罷工。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，預計罷工期間將大規模縮減服務，但各地區受影響程度不相同，目標是在 10 日前能恢復正常運作。德鐵發言人布羅克（Anja Bröker）表示，完全不必要的罷工影響數百萬旅客的計畫。

這是已是數月來因工資糾紛談不攏第５次的罷工，工會與德鐵在進行為期四週的談判後，於上週四不歡而散。工會也預警，未來舉行罷工將可能不會提前 48 小時前告知。德鐵則譴責這次罷工行動，聲稱公司已做出加薪13%的讓步。

代表漢莎航空約 2.5 萬名地勤的威爾第工會（Verdi）要求加薪 12.5%，或每個月至少增加 500 歐元（約新台幣1萬7000元）。該工會還提出全公司能獲得 3000 歐元的通貨膨脹補償金。漢莎航空迄今已提出加薪 10%，通貨膨脹補償金分 28 個月支付，但工會並不買帳。

根據漢莎航空 平台資訊，地勤人員將於當地時間 6 日晚間 8 時至 9 日上午 7時 10 分進行罷工，因此運行航班僅剩原先的 1至 2 成。此外，法蘭克福機場及漢堡機場的安檢人員將於 3 月 7 日罷工，要求旅客當天不要前往機場。

事實上漢莎航空去年獲利翻了一倍，從 2022 年的 7.91 億提升到 16.7 億歐元。
德國
罷工
德國鐵路
漢莎航空

相關新聞

德國男子稱注射217次新冠疫苗　研究顯示無特別副作用
德國男子稱注射217次新冠疫苗　研究顯示無特別副作用
2024/03/07 12:17
南韓醫學院教授校內剃髮　抗議各大院校申請增員人數大幅超過2000人
南韓醫學院教授校內剃髮　抗議各大院校申請增員人數大幅超過2000人
2024/03/06 15:32
工時破百 過勞低薪誰人知 南韓罷工醫生無懼最後通牒寧被吊銷執照
工時破百 過勞低薪誰人知 南韓罷工醫生無懼最後通牒寧被吊銷執照
2024/02/29 19:28
南韓上萬醫師辭職仍堅守立場　尹錫悅：擴大醫學院招生一事不可妥協
南韓上萬醫師辭職仍堅守立場　尹錫悅：擴大醫學院招生一事不可妥協
2024/02/27 18:57
南韓醫師集體罷工　當局：29號前不復工將吊扣執照並起訴
南韓醫師集體罷工　當局：29號前不復工將吊扣執照並起訴
2024/02/26 18:43

更新時間 : 2024-03-07 22:37 GMT+08:00

最受歡迎

累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
Taipei mayor considers inviting Taylor Swift for concert
Taipei mayor considers inviting Taylor Swift for concert
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
〈時評〉台灣氫能源發展聯華當先驅 首座加氫站今年Q1-2終可望落地
〈時評〉台灣氫能源發展聯華當先驅 首座加氫站今年Q1-2終可望落地