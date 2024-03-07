南韓靈異電影「破墓」登韓票房冠軍　3/8在台灣上映

南韓電影「破墓」2月22日於南韓上映，至今上映14天皆維持單日觀影人次第一名，榮登2024韓國年度票房冠軍，明（8）日將於台灣上映。

韓媒News1報導，根據韓國電影振興委員會7日統計，截至6日，「破墓」每日平均觀影人數以17.4萬位居票房榜首，累計觀看人數突破660萬人次；第二名為「沙丘：第二部」，日均觀影人數為4.5萬人，累計共95萬人次。

「破墓」是以宗教、民俗、風水為元素的靈異片，由李到晛飾演滿身刺青的新手巫師、金高銀飾演韓國實力堅強的巫師、柳海真飾演禮儀師、崔岷植飾演資深風水師，四人受一個富裕家庭聘請，拯救家中的新生兒，而他們在一處偏僻村莊發現並挖開了墳墓，意外釋放埋在地底下的邪惡力量。

除了懸疑、靈異的劇情外，還能一探韓國的傳統巫術、作法儀式，劇情中也加入了些日韓的歷史背景。

金高銀曾透露，為了跳大神、招魂的場面，她除了親自請教巫覡老師外，也研究了許多YouTube的跳大神影片；至於念經文場面，金高銀則是將老師念的錄音下來，並從中摸索，不斷地練習、背誦，她透露，招魂時念誦經文是她壓力最大的一場戲，讓她很想逃跑。

導演張在現也曾在試映記者會，金高銀在太平間念經文時，柳海真和導演都感到身體不適，協助拍攝的巫覡老師還甚至對空氣說了好幾次「滾開」；還有工作人員吃了拍攝用的祭祀料理後長針眼，令人發毛。