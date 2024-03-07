聰明挑選婚戒看這裡！ALUXE亞立詩推出ROSÉ My Love粉紅鑽引領婚戒新趨勢

2024 粉色浪漫來襲！熱戀中的情侶身邊總是充滿著浪漫的粉紅泡泡，許多人為了表達愛意，在西洋情人節、3/14白色情人節、七夕、周年紀念等節日，選擇購買戒指紀念愛情。粉紅鑽因其珍貴的稀缺性、獨一無二象徵著珍愛、浪漫和獨特的愛情而受到喜愛，加上許多藝人名流如珍妮佛羅培茲、 瑪麗亞·凱莉等收到伴侶粉紅鑽戒求婚而掀起一股風潮，成為了眾多情侶心中的夢幻之選，更被視為一種時尚和品味的象徵。

聰明挑選婚戒 三大原則看過來

要知道如何聰明選擇婚戒， ALUXE 亞立詩建議新人可掌握婚戒挑選幾大原則：

一、適合自己的風格款式：婚戒是配戴一生的愛情信物，愛情的模樣是多變、獨特且唯一的，婚戒更是如此！市場上多數品牌皆以單一風格為主，可尋找有多元設計、擁有不同選擇的品牌，切合各種不同個性、喜好來選購，在亞立詩就擁有上千款式可供客人選購試戴，如德國精品工藝 acredo、迪士尼婚嫁系列、永恆藍鑽的戀人系列以及浪漫粉紅鑽等不同設計。

二、價格公開透明：市售鑽石珠寶的資訊不明、價格落差大，且規格選擇眾多，常讓人很費神，因此要選擇價格公開透明的品牌至關重要；亞立詩可從官網查詢鑽石與戒台價格，選購前更能安心輕鬆。

三、國際認證與售後服務：買婚戒是一輩子的事，挑選具有國際證書認證的鑽石很重要，同時完善的售後服務及服務據點，不論清潔、保養、維修或配戴上的疑難雜症，都能讓新人更加放心。

ALUXE 亞立詩行銷總監 Anne 方立安表示：「近幾年來店新人購買婚鑽戒的比例一路成長，彼此的承諾信物仍然是新人必要選擇之一，ALUXE品牌名為“A luxury moment”的縮寫，就是秉持著把幸福帶給世界上更多的戀人的初衷」ALUXE 亞立詩在全台已擁有 10 間門市，也拓展至香港、新加坡等地，每間門市都擁有上千種款式提供人試戴挑選；透過創造感動、提供陪伴與建議，幫助新人做出定情此生的重要決定。

別出心裁的粉紅鑽戒 今年求婚最新選擇

台灣新婚人口近年來選擇公證不辦婚禮，有紀念價值的鑽石婚戒更加別具意義，不僅代表求婚瞬間的感動，也貫穿著與另一半所有相愛的過程與記憶，用心選擇婚戒圈起每一個心動的霎那，更受新人重視。也因此，以精緻工藝打造出的花式車工如愛心形、橢圓形，搭配具有浪漫寓意又珍貴的粉紅鑽，如此獨一無二、不撞款的商 品，甫推出就受到市場上的熱烈歡迎。

ALUXE 亞立詩在今年推出以極罕見粉紅鑽石為主打的頂級選擇—ROSÉ My Love 引領風潮，融合粉紅鑽石和白鑽互相搭配，更透過經典花式車工，完美訴說每段獨一無二的愛情，展現婚戒設計的無限魅力和精湛工藝，帶新人進入一場粉色的夢幻世界，指尖綻放浪漫光芒，見證每一對戀人的深厚情意，將台灣婚戒的極致之美推向全世界。想了解更多請上亞立詩官網。