Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 廣編好康

聰明挑選婚戒看這裡！ALUXE亞立詩推出ROSÉ My Love粉紅鑽引領婚戒新趨勢

By 台灣英文新聞
2024/03/07 17:38
（圖／ALUXE 亞立詩）

（圖／ALUXE 亞立詩）

2024 粉色浪漫來襲！熱戀中的情侶身邊總是充滿著浪漫的粉紅泡泡，許多人為了表達愛意，在西洋情人節、3/14白色情人節、七夕、周年紀念等節日，選擇購買戒指紀念愛情。粉紅鑽因其珍貴的稀缺性、獨一無二象徵著珍愛、浪漫和獨特的愛情而受到喜愛，加上許多藝人名流如珍妮佛羅培茲、 瑪麗亞·凱莉等收到伴侶粉紅鑽戒求婚而掀起一股風潮，成為了眾多情侶心中的夢幻之選，更被視為一種時尚和品味的象徵。

聰明挑選婚戒 三大原則看過來

要知道如何聰明選擇婚戒， ALUXE 亞立詩建議新人可掌握婚戒挑選幾大原則：

一、適合自己的風格款式：婚戒是配戴一生的愛情信物，愛情的模樣是多變、獨特且唯一的，婚戒更是如此！市場上多數品牌皆以單一風格為主，可尋找有多元設計、擁有不同選擇的品牌，切合各種不同個性、喜好來選購，在亞立詩就擁有上千款式可供客人選購試戴，如德國精品工藝 acredo、迪士尼婚嫁系列、永恆藍鑽的戀人系列以及浪漫粉紅鑽等不同設計。

二、價格公開透明：市售鑽石珠寶的資訊不明、價格落差大，且規格選擇眾多，常讓人很費神，因此要選擇價格公開透明的品牌至關重要；亞立詩可從官網查詢鑽石與戒台價格，選購前更能安心輕鬆。

三、國際認證與售後服務：買婚戒是一輩子的事，挑選具有國際證書認證的鑽石很重要，同時完善的售後服務及服務據點，不論清潔、保養、維修或配戴上的疑難雜症，都能讓新人更加放心。

ALUXE 亞立詩行銷總監 Anne 方立安表示：「近幾年來店新人購買婚鑽戒的比例一路成長，彼此的承諾信物仍然是新人必要選擇之一，ALUXE品牌名為“A luxury moment”的縮寫，就是秉持著把幸福帶給世界上更多的戀人的初衷」ALUXE 亞立詩在全台已擁有 10 間門市，也拓展至香港、新加坡等地，每間門市都擁有上千種款式提供人試戴挑選；透過創造感動、提供陪伴與建議，幫助新人做出定情此生的重要決定。

別出心裁的粉紅鑽戒 今年求婚最新選擇

台灣新婚人口近年來選擇公證不辦婚禮，有紀念價值的鑽石婚戒更加別具意義，不僅代表求婚瞬間的感動，也貫穿著與另一半所有相愛的過程與記憶，用心選擇婚戒圈起每一個心動的霎那，更受新人重視。也因此，以精緻工藝打造出的花式車工如愛心形、橢圓形，搭配具有浪漫寓意又珍貴的粉紅鑽，如此獨一無二、不撞款的商 品，甫推出就受到市場上的熱烈歡迎。

ALUXE 亞立詩在今年推出以極罕見粉紅鑽石為主打的頂級選擇—ROSÉ My Love 引領風潮，融合粉紅鑽石和白鑽互相搭配，更透過經典花式車工，完美訴說每段獨一無二的愛情，展現婚戒設計的無限魅力和精湛工藝，帶新人進入一場粉色的夢幻世界，指尖綻放浪漫光芒，見證每一對戀人的深厚情意，將台灣婚戒的極致之美推向全世界。想了解更多請上亞立詩官網

更新時間 : 2024-03-07 18:17 GMT+08:00

最受歡迎

累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
Taipei mayor considers inviting Taylor Swift for concert
Taipei mayor considers inviting Taylor Swift for concert
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
中國兩會 總理李強兩岸談話刪去「和平統一」引外界聯想
中國兩會 總理李強兩岸談話刪去「和平統一」引外界聯想