衛福部取消掛號費上限 消基會憂犧牲消費者權益 籲重新檢視中低收入戶定義

衛福部4日公告取消全國統一的醫療院所掛號費上限，據知目前已有新北、桃園與高雄等縣市的醫療院所調整掛號費至170元至500元。對此，消基會今（7）日表示，通貨膨脹已讓民眾財務捉襟見肘，醫療機構掛號如在主管機關完全放任不為監督管理之下，混亂失序調漲，民眾更將雪上加霜；全教總主張檢視中低收入戶定義，以免全民健保變成階級醫療。

消費者文教基金會今日串聯台灣醫療改革基金會、全國勞工聯合總工會、全國教師工會總聯合會及台灣病友聯盟等團體舉行「反對衛福部取消掛號費參考範圍．恐犧牲消費者權益」記者會，齊聲呼喊「要參考、要精進」、「掛號沒人管、民眾沒保障」。

中央社引述台灣醫療改革基金會秘書長林雅惠說法，希望各界了解記者會的訴求並沒有要反對因應物價上漲調漲掛號費，而是反對衛福部把醫界呼籲「整合並優化處理」各縣市掛號費備查程序，用取消方式處理。

消基會試算，以4口之家為例，掛號費調高至新台幣300元至500元，加上基本部分負擔費用50元，全家1次就診費用將達1400元至2200元；以1個療程大概需3次就診計算，費用將達4200元至6600元。

林雅惠並說，就醫是剛性需求，衛福部應調查清楚縣市執行程序有何問題並做處理，不能全面撤守、用自由市場處理，會出現削價競爭、只服務VIP的兩極化發展，現在掛號費2000、3000元都已有了，民國99年也曾發生削價競爭亂象，「難道要再走回頭路？」

消基會董事長吳榮達指出，掛號費是就醫門檻，掛號費過高，民衆負擔不起，會嚴重影響民眾就醫權益，且醫病關係與一般商業交易行為不同，涉及就醫可近性、適合性，及醫病關係的信任，所以不能強調所謂商業自主或市場自主，政府機關仍應有適當的監督及管制。

他強調，若認為行政院衞生署99年6月21日公告的醫療機構收取掛號參考範圍金額已不合時宜，本可以適度調查調整，而非全部停止適用。主管機關應該是建立資訊公開透明機制，讓民眾有所查詢，有所選擇，本屬職責所在，怎可反其道而行廢止備查制度。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，社會救助法多年沒有修訂，中低收入戶的定義沒有反映實況，對沒被納入的真實弱勢族群，就醫權更加雪上加霜，恐怕全民健保會變成階級醫療。

他舉例，例如有的人沒有收入，卻因不動產共同持有而不符合弱勢資格，實況上也不可能賣掉房子，會變成沒地方住，情況更糟。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來呼應指出，對弱勢族群的定義沒有與時俱進，會造成統計錯覺，誤以為台灣是很少貧窮人口的國家。