Razer Seiren V3 Chroma 及 Seiren V3 Mini – 融合極致美學與卓越功能

全球領先的玩家生活潮流品牌Razer，於今日宣布推出旗下音訊產品線兩位新成員：Razer Seiren V3 Chroma和Razer Seiren V3 Mini。這兩款麥克風結合了Razer標誌性的美學設計與頂尖的功能，專為各種遊戲、直播或內容創作空間量身打造。

Razer Seiren V3 Chroma：美學設計與卓越功能的完美結合

Razer Seiren V3 Chroma 為遊戲界的USB 麥克風打造了全新標準，將無可挑剔的音訊清晰度與視覺上令人驚艷的 RGB 燈效體驗完美結合。憑藉Razer Chroma™ RGB 技術提供直播和遊戲的燈光互動效果，讓其成為如表演藝術的水準，生動的燈光效果可對遊戲內操作和直播動態做出反應，不僅提供觀眾更多互動效果，也能讓電競室更具有遊戲沉浸感。

Seiren V3 Chroma的核心是其超心型指向電容麥克風，這款麥克風以卓越的細節捕捉使用者聲音的每一個細微變化，具有緊密的拾音模式，有效降低背景噪音。無論是與隊友溝通還是與觀眾互動，Seiren V3 Chroma確保每個字都以水晶般的清晰度被傳達。

除此之外，Seiren V3 Chroma的多功能點觸靜音感應器不僅僅是一個按鈕 - 它更是一個觸手可及的直覺式控制中心。只需用手指觸控，玩家就可以輕易控制包括靜音/取消靜音、調整照明或是切換麥克風的數位增益線幅器功能；或是透過動態燈效展示來確認麥克風監控音量的高低，確保在最激烈的直播或遊戲過程中都能擁有完美的音訊體驗。

建議售價：$4,890，更多資訊請造訪連結。

Razer Seiren V3 Mini：小身材 大聲量

Seiren V3 Mini以廣受好評的前一代為基礎，功能提升再進化，將額外實用性功能融入其輕巧設計中。新的提升包含直觀的點觸靜音感應器，搭配LED指示燈，提供即時的控制和回饋，透過Razer Synapse還可設置音頻混音，並提升音頻取樣率，帶來卓越的音訊表現。這讓Seiren V3 Mini成為追求高品質音訊而又追求輕巧外型的直播主和遊戲玩家的最佳首選。

對於內容創作者和遊戲玩家而言，環境雜音可能是一個存在已久的挑戰。Seiren V3 Mini核心的14mm電容麥克風經過精心設計，以清晰、細膩的方式捕捉音源，尤其在較高頻率範圍更是表現卓越。Seiren V3 Mini的超心形拾音模式可以巧妙地將說話者聲音與周圍環境音隔離，確保只捕捉到目標人聲。新增的點觸靜音感應器和LED指示燈結合，提供即時的控制和反饋，這對於直播或激烈的遊戲內溝通是一個至關重要的功能，讓每次直播或是遊戲溝通都能無往不利。

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