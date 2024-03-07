行政院提交通違規記點修法　10項罰鍰1200元以下違規不得檢舉

違規記點新制去年6月30日上路，因嚴重影響職業駕駛人而引發民怨，行政院今（7）日通過修正草案，共10類最高罰鍰1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，記點方式及可折扣次數也有所修正。

行政院會今日通過交通管理處罰條例第7條之1、第63條、第63條之2修正草案。

交通部表示，去年道路交通管理處罰條例部分修文修正案施行後，確實改善了道路交通安全，與民國111年相比，全年死亡人數也有所下降。

交通部指出，但也因同時放寬民眾檢舉項目，以及增加記點項目，導致案件量暴增，1年內累計達12點即吊扣駕駛執照，各界反映已嚴重影響職業駕駛人工作權，並造成警察機關龐大負擔。

交通部說，民眾檢舉制度已悖離當初彌補警力不足的立法目的，記點制度也因道路實際環境配套措施尚未完備衍生實務問題，有檢討修正必要，因此提出修法，最高罰鍰新台幣1,200元以下輕微違規，不開放民眾檢舉。

草案也規範，僅有可確認實際駕駛人的當場舉發案件，才會給予記點，科技執法及民眾檢舉案件等逕行舉發，則不記點。

此外，駕駛人未來自費參加講習扣抵違規點數2點，由1年1次為限提高至1年2次，等同扣抵違規點數4點。草案將送立法院審議。

未來將不開放民眾檢舉的10項項目為：

臨時停車：

在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車

在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車

不依順行方向或併排臨時停車

違規停車

在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車。

在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車；

於身心障礙專用停車位違規停車。

其他違規