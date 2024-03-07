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LG OLED連續11年全球銷售第一　女王節率先祭7折優惠

By 台灣英文新聞
2024/03/07 17:20
LG大膽預測OLED將成為市場主流。（圖／品牌提供）

LG大膽預測OLED將成為市場主流。（圖／品牌提供）

2023年整體電視出貨量雖呈下滑，但OLED需求量卻逆勢成長4%，可見消費者漸漸傾向選擇OLED。展望今 (2024) 年全球電視市場，預估通膨緩解且受體育賽事帶動，視聽娛樂需求將回穩，今年全球電視出貨預計將達2.15億台，其中OLED電視需求預估將持續成長，出貨可望達630萬台。作為面板主要供應商，LG大膽預測，隨著需求上升、成本下降，更多消費者願意嘗試購入OLED，OLED將成為市場主流。為迎接即將到來的市場氛圍，連續11年拿下全球OLED銷售冠軍的LG率先祭出最低7折的超強優惠，多款OLED享優惠，升級居家視聽娛樂設備的最佳時機就趁現在！

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「LG為OLED業界領頭羊，挾優異的面板技術與研發技能，屢屢創造OLED應用突破，包含可捲曲式螢幕LG OLED R或可調整多段曲度的OLED Flex等等。 LG十分看好OLED市場表現，預估今年LG OLED銷額可望成長四成。」

LG 11年前即看到OLED技術發展潛力，具有色域廣、高對比、低延遲、更省電等多項優勢，讓OLED甫上市即撼動視聽設備領域。11年來，LG引領OLED發展，強大研發能量與成熟製造技術讓LG連續11年奪下全球OLED銷售冠軍，且LG不斷創新，領先業界推出第一台搭載獨家介面WebOS的OLED、第一台可捲曲式螢幕LG OLED R，甚至是今年CES震撼登場的透明OLED，為消費者創造超凡的鑑賞體驗。

畫質創新：首創4K OLED、8K OLED，展現細緻對比度，打造栩栩如生的視覺體驗。今年更於2024 CES前夕發表LG SIGNATURE OLED evo M4、OLED evo G4，搭載升級款Alpha 11 AI處理器，將使用效能提升4倍，畫質表現更加極致完美。

外型創新：獨創輕薄設計滿足各式家庭的空間需求，更首創推出獨步全球的可捲曲式螢幕LG OLED R、可調整多達20段曲度的OLED evo Flex，顛覆消費者想像亦增添OLED的靈活性；LG推出的「真」無線OLED evo M系列，則解決居家視聽娛樂設備常有線材雜亂的困擾。

技術創新：從軟體到硬體完美整合，不僅推出第一台搭載獨家介面WebOS的OLED，打造個人化觀影體驗，更發表史上第一台透明OLED LG SIGNATURE OLED T，為未來的視聽技術指引全新方向。LG OLED也通過德國萊茵(TÜV Rheinland)、全球安全科學機構 UL(Underwriters Laboratories)等三種國際護眼認證為低藍光、無閃光和無不適昡光的螢幕，面面俱到照顧消費者的各種需求。

LG趁女王節率先祭出OLED優惠價格，至momo、PChome、蝦皮LG旗艦館，以及Yahoo奇摩購物中心享有超強優惠！即日起至3月31日止，LG OLED evo C3極緻系列最高享7折優惠，運用增亮引擎使亮度提升20% 的C3，透過細緻對比度以及鮮明清晰畫面，提供消費者彷彿身歷其境的強烈真實感。於優惠期間購入42吋C3現省最高15,000元；48吋C3則可享最高75折優惠，且購買48吋C3搭配LG Soundbar SE6S限量影音即享組合優惠價NT$44,900。
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