台北富邦銀行主辦鴻騰精密8億美元永續聯貸案 3/7完成簽約

台北富邦銀行統籌主辦鴻海科技集團旗下連接器事業體鴻騰精密科技 股份有限公司(下稱「鴻騰」) 8億美元永續連結聯貸案，於今(7)日正式完成簽約。本案為鴻騰 成立以來首筆永續連結貸款，資金將用於支應鴻騰償還既有金融負債 及充實營運週轉金，獲17家銀行熱烈參與，超額認購達227%， 顯示金融同業夥伴對鴻騰穩健發展、永續經營理念的肯定與支持。

本次聯貸案由北富銀擔任管理銀行暨ESG協調行， 攜手各大銀行共同成就鴻騰首筆永續連結貸款。為能充分發揮綠色金 融影響力，與產業合作推動永續發展願景，本案結合鴻騰永續發展路 徑，將多項ESG理念融入授信條件中，除涵蓋廢棄物零填埋認證、 再生能源使用等衡量項目外，更納入國際評鑑指標「Sustain alytics ESG 評鑑」以及多元董事會成員組成等各項指標， 經由獨立公正的第三方評核，提高綠色金融工具的透明度及公信力， 並展現鴻騰對促進環境及公司治理可持續性所投入的努力與成果。

鴻騰為連接器產業的先驅，於全球市場中擁有卓越地位， 以其穩健的供應鏈關係深耕高階消費性電子設備， 近年更以本身製造技術強項作為利基點，配合母公司鴻海科技集團3 +3發展策略，開拓電動車、5G AIoT 物聯網、聲學等多元前瞻應用領域產品， 推進技術與應用端的業務轉型，亦持續於印度、越南擴張海外產能， 展現多元化全球布局決心。

北富銀長期深耕聯貸市場，獲聯貸市場中最具公信力之國際金融媒體 《IFR Asia（國際金融評論）》評選為「2023年台灣最佳聯貸主辦 行」，為本屆台灣唯一獲獎金融業者。評選單位指出，在利率動盪、 競爭激烈的台灣金融市場中，北富銀採取主動積極的作為， 在貸款及永續融資市場中主動出擊，替客戶量身訂定貸款方案， 滿足海內外客戶各類融資及金融服務需求，一舉完成多筆指標案件， 出色的專業表現備受業界肯定，榮獲大獎實至名歸。

北富銀郭倍廷總經理表示，北富銀熟稔產業發展趨勢與脈動， 積極布局永續連結貸款、綠能專案融資、國內外聯貸案等各類產品， 亦於今年初協助台北市政府發行國內首檔政府永續債，提供客戶專業 、具彈性的籌資架構，致力於擴大資金效益，開拓更多可能性。身為 國內永續金融的領航者，北富銀將繼續善用專業豐富的實務經驗， 透過優質金融服務凝聚產業共識，與國內外各大企業合力並進， 共創永續未來。

本次聯貸案為鴻騰成立以來首筆永續連結貸款， 由台北富邦銀行擔任管理銀行暨ESG協調行， 體現雙方合力推動永續的決心。(圖/富邦金控)