〈時評〉台灣應加速物流產業升級 因應無實體店面時代來臨

台灣物流產業規模達新台幣2.02兆元，外送快遞3年爆增79.49%，海、陸、空、物流倉儲快速成長。政府應建立良好物流產業發展環境，協助業者建立創新商業模式，帶動國家經濟發展。

2030年全球B2C跨境電子商務市場規模，估計將可能達到7.9兆美元，遠高於2021年的7850億美元，年平均複合成長率估計將達26%，顯示市場充滿需求，網購人口大幅增加，跨境電商服務需求高，並成為推動國際貿易發展重要的引擎。台灣歷經疫情期間電商大幅成長之後，2023年進出口包裹金額首現衰退，前十大綜合電商平台海外流量年減18.8%。不過長期而言，仍然看好未來發展。

創新是智慧物流的必要條件，康宏數位物流公司開發了即時資訊數位看板，讓客戶快速了解即時貨物流通狀況，充分滿足貨暢其流的需要。PC home引進智慧物流自動化設備，加上近百台AMR機器人，裝置在中華郵政的林口物流園區，成功創造「貨到人揀貨」模式，減少一半以上配送時間。

最令物流業驚訝的是亞馬遜研發的Kiva機器人，建立機器人分揀系統，在平面空間鋪設感應墊，高速自動化分揀，如今已運用在超商低溫物流中心、服飾物流、快遞物流等各種行業，台灣及中國大陸、日本等，多家企業，分別引進銷售AMR系統，預估到2025年，產業價值將達到7.36億美元，主要運用在物流及倉儲系統。

台積電不僅是先進的半導體晶片製造業，精進的製程技術外，智慧與自動化的物流搬運系統，驅動高速快速量產，能夠在複雜的環境下，透過生產排程系統、品質管制系統、工程和自動化系統、機台生產力精進系統、自動物料搬運系統，創造出超大晶圓廠物流搬運系統。

DHL Express 在全球的物流產業中，一直是執牛耳的地位，近年已成為全球永續航空燃料（SAF）最主要的買家之一。SAF是利用使用過的食用油、玉米、廢棄物、氫或二氧化碳，拿來與煤油混合製成永續燃料，無需再改裝引擎，可以有效減少70至80%碳排放生命週期，連最後一哩路的送貨，也將在2030年使用電動車。值得注意的是，中國快速發展物流產業，目前已有70多座城市，完整規劃產業鏈，包括北京、上海、南京、杭州、天津、青島、深圳、寧波、廣州、廈門、福州、蘇州等，都有完整規劃，南韓的釜山，也在朝向世界主要物流中心邁進。

台灣的自由經濟示範區中，桃園、新北、基隆、台中、台南、宜蘭、屏東，都很適合發展物流產業，而且台灣資通訊產業發達，如能整合自貿區、保稅區、金融業、倉儲、包裝、資訊科技等多面向發展，應更具有多元化發展潛力。另外，冷鏈物流近年快速崛起，配合不斷成長的消費者線上食材及食品採購需求，經由標準化冷鏈物流，配送到宅料理的比例，持續提升，吸引業者積極投入布局，由於商機龐大，統一、全家、全聯等流通、生活產業，相繼設立大型物流倉儲中心。

物流產業將是台灣下一個國家競爭力的重要指標，商業活動已難脫離物流產業，電商平台如mono、網家PC home、蝦皮購物、奇摩購物，都在積極發展物流系統，第三方購物業者，也在積極擴點，壽險業者如國泰人壽、三商美邦、全球人壽，都以購後回租，或以分租方式，經營物流倉儲。

可以想像，台灣民間企業未來將透過物流產業軟硬體的升級，結合資通訊業，帶動國內商業及經濟活動的改革與繁榮，尤其是無實體店面擴張。物流產業未來在國內的商業活動中，將居於關鍵性的角色，投資人不妨注意上市櫃物流公司的發展與機會。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★