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新北辦百場親子活動　打造幼兒親子好時光

By 台灣英文新聞
2024/03/07 17:10
三芝社區教保資源中心辦理親子活動。(圖/新北市教育局)

三芝社區教保資源中心辦理親子活動。(圖/新北市教育局)

新北市為推動幼兒教育的永續發展，採用幼兒園、家庭與社區合作模式，規劃百場系列適合親子參與的親職活動，透過家庭互動與友善共融，共同打造新北幼兒好幸福的願景。

教育局表示，新北市幼兒園結合社區、社政及衛政等資源，規劃系列性、階段性主題之親職教育講座，主題包含「教學正常化」、「語文與閱讀」、「健康與生活」、「教養與溝通」、「社區資源運用」、「性別平等」、「幼童安全教育」、「兒童人權宣導」及「學前特殊教育」等相關議題，採動態、靜態等多樣化方式，讓親子共同參與。今年3月起將辦理33場次的活動，如好作息動健康、玩出邏輯與創意、走進孩子的情緒世界…等，歡迎家長及社區民眾踴躍報名參加。

此外，新北市設置社區教保資源中心，每年辦理近100場次精彩的親子互動假日課程，提供更全面的幼兒教育資源，照顧都市與偏鄉社區內的幼兒和家長需求。

再者，為使有特殊教育需求的幼兒及其家長，可以為幼兒融入幼兒園或小學的學習預做準備，每年辦理「幼小銜接親職講座-快樂上小學」、「親子育樂活動」及「幼兒園生活體驗活動」主題活動，透過實際體驗的方式，讓親子一同參與。

參加莒光國小「CRC兒童人權」親職講座的李爸爸說，第一次接觸到這個議題，覺得很好奇，陪孩子透過影片、遊戲的方式來認識CRC兒童權利公約，也了解到孩子有「安全健康成長的權利」、「受保護權」、「遊戲權」…等，孩子是未來的主人翁要好好陪伴和照顧。

傅媽媽表示，她很喜歡參與三芝社區教保資源中心親子活動，政府能夠在偏鄉辦理免費的活動，對家長來說可以減輕負擔，也能在假日陪孩子做不一樣的活動，而中心每次都會辦理不同的主題，如插花、藝術、運動、教養問題…等，更是讓親子都獲益良多。

參加安和國小辦理的幼小銜接親職講座的陳媽媽表示，參加講座讓家長了解幼兒園與國小作息及學習上的差異，也能學習到如何輔助孩子學習，講座中還能學到很多可以跟孩子練習的事情，提早準備入國小，讓她安心許多。

教育局補充，新北市持續推動幼兒教育，特別扎根親子教養與良好關係建立，除了積極辦理幼兒園親職講座、設置社區教保資源中心並推動假日親子活動之外，更不忘照顧特教幼兒的需求，辦理共融親子活動，提供全方位的親職教育，讓每個孩子都有機會享受親子好時光，滿滿幸福感。各活動報名可至新北市幼兒教育資源網(https://kidedu.ntpc.edu.tw/app/home.php) 首頁/重要快訊/假日親子活動查詢。

新北辦百場親子活動　打造幼兒親子好時光

安和國小附幼特教親職講座活動。(圖/新北市教育局)

新北辦百場親子活動　打造幼兒親子好時光

莒光國小附幼親職活動。(圖/新北市教育局)

更新時間 : 2024-03-07 18:16 GMT+08:00

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