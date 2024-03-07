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中華電信HiNet光世代「速在必行2.0」新裝與升速加碼好禮4選1

「速在有禮」1G/600M月付1,699元 萬元家電帶回家

By 台灣英文新聞
2024/03/07 17:05
中華電信HiNet光世代「速在必行2.0」新裝與升速加碼好禮4選1

深受廣大消費者好評的中華電信HiNet光世代「速在必行2.0」，明(8)日起新申請、升速300M、500M雙向對稱頻寬，享Wi-Fi 6乙台月租0元與4選1好禮。HiNet「雙向對稱頻寬」提供線上遊戲、視訊直播、雲端服務、即時網路互動及智慧家庭裝置等多方需求，有效提升上網穩定度！

「速在必行2.0」雙向對稱頻寬500M每月1,099元、300M每月999元(24個月)，再享升級Wi-Fi 6乙台月租0元，新申請、升速再加碼4選1好禮，包括：Concern康生輕盈無線按摩披肩、康寧Vitroflam晶耀透明鍋2L、Hami Point 1,200點或7-11虛擬商品卡1,200元，另享Google One、防駭守門員等加值服務加購價最低38折起，HiNet光世代打造高涵蓋的居家無線上網環境，讓您盡情享受高速飆網！

3月8日起至5月20日期間，新申請或升速HiNet光世代「速在有禮」1G/600M月付1,699元(36個月)即享Wi-Fi 6乙台月租0元，輕鬆體驗穩定、無干擾、Giga等級超高速Wi-Fi聯網，再送0元精品家電多選一：SAMSUNG 55吋4K連網電視、Dyson無線吸塵器、NINTENDO Switch遊戲同捆包等價值萬元好禮，享受尊榮豪禮0元送到家！此外，新申辦或升速1G且加購MOD餐包組合，還可0元入手PHILIPS 70吋4K連網電視！

中華電信固網寬頻榮獲東方線上家用寬頻網路品質滿意度No.1，擁有全台最大的國內外頻寬，中華電信持續以領先的技術及紮實的網路建設，佈建最高品質的5G、光纖寬頻網路！為感謝用戶的支持與喜愛，3月8日起至4月8日推出兒童節加碼活動，新申辦或升速HiNet光世代「速在必行2.0」、「速在有禮」、「玩美生活」方案，享加碼Hami Point 600點或7-11虛擬商品卡600元，讓老客戶與新朋友不僅共享高速飆網樂趣、再享便利點數生活！

更新時間 : 2024-03-07 18:16 GMT+08:00

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