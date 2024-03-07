回饋在地 愛不間斷！企業愛心捐贈新北復康巴士

回饋家鄉，愛心捐贈新北復康巴士！ 大全造漆工業股份有限公司於今(7)日捐贈1輛復康巴士， 由總經理黃作軒代表捐贈， 新北市政府秘書長邱敬斌代表接受並回贈感謝獎牌， 感謝大全造漆公司熱心公益，用實質行動照顧弱勢族群， 與市府共同為社會公益盡心盡力。

大全造漆工業股份有限公司總經理黃作軒表示， 透過新聞了解到許多縣市皆有復康巴士的需求，便希望能「 取之於社會，用之於社會」，回饋孕育自己的家鄉，透過實際行動， 拋磚引玉，邀請更多善心人士一同加入善心行列，並於今(2024） 年以公司及老董事長李清課先生的名義，捐贈復康巴士給新北市， 為家鄉盡一份心力，也希望幫助到更多需要幫助的人。

大全造漆工業股份有限公司於民國65年， 由老董事長李清課先生創立於新北市三重區， 以生產自行車架塗料產品為主要業務，隨著規模日漸擴大， 陸續在彰化及越南設廠；且有感於人口老化嚴重， 公司希望秉持善盡企業責任回饋鄉里，除本次捐贈， 亦於2021年及2022年陸續捐贈復康巴士給彰化縣政府。

新北市政府秘書長邱敬斌在致詞時除感謝大全造漆工業股份有限公司 的義舉，並談及這次受贈的復康巴士是新北市第769輛， 其中698輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出， 感謝各界善心人士及團體，與新北市府共盡心力， 持續造福身心障礙者及失能長輩。

新北市社會局亦表示，因逐年須汰換達一定使用年限之車輛， 新北市復康巴士實際營運總數為512輛， 市府定會妥善運用復康巴士，達到市民朋友之需要，持續提供安全、 便利的交通接送服務。如有捐贈意願的民眾，皆可搜尋「 新北市好日子愛心大平台」，即可傳遞善心（https:// goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/）。