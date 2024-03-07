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臺灣期貨交易所挺女力　響應「性別平權」倡議

By 台灣英文新聞
2024/03/07 17:01
期交所吳自心董事長(第1排中右)、周建隆總經理(第1排中左)偕同女性主管齊聲響應性別平權。(圖／期交所）

期交所吳自心董事長(第1排中右)、周建隆總經理(第1排中左)偕同女性主管齊聲響應性別平權。(圖／期交所）

今(2024)年3月8日國際婦女節，臺灣期貨交易所(期交所)再次參與全球交易所「性別平權敲鐘」活動(Ring the Bell for Gender Equality)，吳董事長自心、周總經理建隆與女性主管及幹部齊聚響應，共同向國內、外宣達「TAIFEX Cares」，期交所力挺性別平權之理念。

「性別平權敲鐘」活動係由世界交易所聯合會(WFE)藉每年國際婦女節當週，攜手世界銀行國際金融公司(IFC)、聯合國永續證交所倡議組織(SSE)、聯合國全球盟約(UN Global Compact)及聯合國婦女署(UN Women)等國際組織共同發起，目的在推廣性別平權及提升全球對職場、市場與社區等領域婦女賦權之重視，號召旗下會員以敲鐘或不同型式的活動共同倡議，今年全球超過110家交易所及結算機構報名響應活動。

期交所多年來持續耕耘於ESG永續發展及企業社會責任，在性別平權方面更是不遺餘力，打造兩性平等職場環境，員工升遷發展不受性別等非關專業因素影響，目前女性員工占35%，幹部以上女性比例達42%，其中最高管理階層女性占比亦達3分之1，並透過修訂「期貨商公司治理實務守則」，鼓勵國內期貨商女性董事比率宜達董事席次3分之1，提升市場參與。

此外，今年期交所贊助社團法人臺北市婦女新知協會辦理2024年「企業攜手一同關懷性別權益─女性意識覺醒學堂及生活法律知識學堂」，該協會秉持女性自覺與性別平等理念，舉辦多堂生活法律、金融法律知識及女人講堂系列課程，讓參與民眾獲取更多法律及金融知識，可以保護自己同時，亦保護家人避免受害。

近年來，臺灣在亞洲性別平等成績亮眼，期交所打造平權環境努力亦有目共睹，未來期交所將持續及鼓勵業者推動平權作為，共同為打造期貨市場永續發展努力。

更新時間 : 2024-03-07 18:15 GMT+08:00

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