Politico：川普初選暴露弱點 海利選民成拜登連任關鍵

黯然退選的海利於過去的 25 場初選中，拿下華盛頓特區及佛蒙特州的代表票，並在新罕布夏州及猶他州取得四成的支持率，儘管無法動搖大局，但川普的弱點也相當明顯：選民普遍受高等教育之地區與關鍵郊區不買帳，可能讓他如 2020 年再遭滑鐵盧。

Politico分析，迄今選舉數據顯示，川普在選民普遍接受高等教育的地區陷入困境，包括導致他在 2020 年敗選的關鍵郊區。而週二在北卡羅萊納州、維吉尼亞州與加利福尼亞州的民調顯示，三個州都有超過三分之二的海利選民不打算在 11 月大選支持川普。海利選民去向，可能會決定全國各地的關鍵選舉。

共和黨策士、反川普組織林肯計畫（Lincoln Project）聯合創辦人麥可馬德里指出，這表明右翼選民對可能被提名之人感到恐懼。他表示，川普的基礎並不穩固，儘管拜登在美國大部分地區不受歡迎，但在吸引共和黨基本選民方面比四年前更有利。

在海利退選後，川普跟拜登都瞄準其選民。拜登立即以聲明表示，海利的支持者在其競選活動中「佔有一席之地」；川普也表態歡迎海利的選民，但在過程中也羞辱了這位對手。

至少有一個外部組織曾努力說服無黨派人士與民主黨人投票給海利，現在轉而鼓勵這些選民在 11 月投票給拜登。然而，海利的許多選民為堅定保守派，很可能在大選中支持川普。海利退選時並未替川普背書，川普此前曾放話，禁止捐款支持海利者參加自己的競選活動，因此要挽回這些選民得加把勁。

此外，海利在維吉尼亞州、北卡羅萊納州以及南卡羅來納州對選民的最大吸引力，是投下反川普票。而在維吉尼亞州與北卡羅萊納州，半數海利的選民表示認可拜登工作表現。這表明，海利吸引到了 2020 年支持拜登的選民，而這些人很可能在 4 年後繼續支持拜登。

緬因州前共和黨眾議員埃莫里（David Emery）指出，川普可能吸引一些更傾向共和黨、難以投給非共和黨人選的選民回流，但這些人並非海利支持者的多數。埃莫里表示，多達三成的共和黨人「就是不接受川普可能提出的任何論點」，至於他們會投給拜登還是袖手旁觀，有待時間揭曉。

然而，對民主黨而言，要贏得不贊同拜登也不贊同川普的選民支持，並非易事。多位曾為海利背書的共和黨眾議員公開表示，無法支持川普或拜登，或不會再為任何人背書。

反對川普的群體也在分析選民，看誰能被說服改投拜登。支持海利競選的外部超級政治行動委員會（Super PAC）Primary Pivot 現已改為主打「海利選民支持拜登」。該組織聯合創始人史瓦茲（Robert Schwartz）表示，組織現在將工作重點放在密西根州、北卡羅萊納州跟喬治亞州，也就是 2020 年選戰的搖擺州。

川普陣營則試圖將共和黨初選的總體投票率描述為對拜登的否定。他們將海利取得的支持歸為開放式初選的產物，因為獨立選民跟退伍軍人皆能參選。

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