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國防部長邱國正：美軍人員來台協訓頻次增加　但沒有進駐部隊

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/07 17:57
國防部長邱國正（左上小圖，中央社）7日在立法院外交及國防委員會報告指出，中共軍費持續增加，但軍備投資要考量敵情、國力，國軍原則是絕對不做軍...

國防部長邱國正（左上小圖，中央社）7日在立法院外交及國防委員會報告指出，中共軍費持續增加，但軍備投資要考量敵情、國力，國軍原則是絕對不做軍...

國防部長邱國正今天(7日) 指出，以往認定中共「第一擊」是指開砲、開槍，但國軍早已更改第一擊界定，只要共軍實體航空器逾越界線，國軍就視為第一擊，將予以反制。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢；民進黨立委沈伯洋質詢，中國現在對台灣步步進逼，若台灣保持避戰態度，有可能讓中國更往前一步，國軍有無最高指導原則或是要綱。

邱國正答詢時強調，「我們就怕人家誤會」，應戰不避戰與避免戰爭是兩回事，以往認定第一擊是對方開砲、開槍，但國防部已更改第一擊界定，只要共軍航空器實體逾越界線，國軍就視為第一擊，將予以反制。

邱國正解釋，「避戰」是要避免戰爭，但是當已經避免不掉戰爭，則一定要應戰。

國民黨立委羅智強質詢時，再詢問邱國正有關「第一擊」的確切情況。

邱國正指出，當初在湯曜明擔任國防部長時期，是要由國防部長來界定第一擊，當時第一擊不外乎槍砲、飛彈，但目前環境變化，中共對台灰色地帶襲擾的方法很多，不見得要開槍、開砲，因此「我就界定為航空器的實體逾越界線」，當成中共發起第一擊。

邱國正表示，既然中共發起第一擊，國軍就有權力針對中共的第一擊作出反制，所以國軍沒有第一擊的問題，只有反制的問題。

美軍人員來台協訓頻次增加

國防部長邱國正今天在立法院指出，美軍人員來台協訓頻次增加，甚至未來有些1年役期義務役男也會遇上，接受美軍協訓；但沒有美軍部隊進駐。

立法院外交及國防委員會今邀請邱國正報告業務概況，並備質詢；民進黨立委王定宇質詢引用媒體報導指出，陸軍機步333旅、裝甲542旅的各1個聯兵營赴美訓練，詢問邱國正是否有掌握訓練情況。

邱國正表示，這都是台美雙方情報、訓練交流的一環，王定宇掌握以及媒體披露的內容，「大概都是實況」。陸軍司令部參謀長陳建義中將指出，這些都是按照計畫實施，但詳情不便公開。

至於國軍未來是否會有更多單位赴美參加演訓的機會，邱國正指出，國軍逐年依據狀況儘可能強化演訓，派出人員是否增加、或提升單位層級，這些都在討論範圍裡。

王定宇並質詢，國軍經常發生赴美受訓官兵，回國以後水土不服的情況，邱國正對此表示，他自己也出國受訓過，也知道心態，他不斷對出國受訓官兵強調，「不管國外再好、再強大，不要忘了你的腳站在哪裡」，這對大家都適用；人員出國受訓回來，可以派往其他單位擔任師資，或是留在原單位維持戰力，他都樂見。

有關美軍目前在台灣協訓情況、數量是否增加，以及1年役期的義務役是否也會接受美軍協訓，邱國正表示，美軍來台協訓「人數沒有增減問題，但是來的頻次會比較增加」，美軍沒有進駐部隊，但美軍來台協訓、傳授經驗，對國軍一定有幫助；同時，有些1年義務役役男服役單位會遇到美軍協訓課程。

現行法規對預備投降的軍人刑期過輕

立委要求提案修法

另外關於前陸軍上校向德恩遭中國吸收，收賄並簽署投降承諾書，遭判刑7年半定讞，民進黨立委林楚茵今天指出，現行法規對預備投降的軍人刑期過輕，要求提案修法。國防部長邱國正回應，向德恩「無恥、可恥」，並表示絕對密切配合修法。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告業務概況，並備質詢，林楚茵質詢時秀出向德恩所寫的投降承諾書圖片，並詢問邱國正是否有看過這張圖片上的字條。

邱國正回應：「我知道他是誰，我先下定論，無恥、可恥！」

林楚茵進一步指出，宣誓效忠中共、預備投降的現役軍人，依現行陸海空軍刑法僅能判處6個月以上5年以下有期徒刑，向德恩之所以能被判刑7年半，是因為收賄依貪污治罪條例違背職務收賄罪被起訴、判刑。

林楚茵強調，這種投降承諾書完全打擊國軍信心，但以向德恩案為例，要發生戰爭時，才有可能因為已遂並課以重刑，既然邱國正都表達可恥，國防部就應該拿出態度，提出修法版本，過去國防部也曾經針對酒駕、毒駕、造謠等不能容忍之事提出修法版本，因此要求行政院、國防部根據此案研議修法。

邱國正允諾，並表示要絕對要這樣做，發生這種事，軍方真的很心痛，但礙於法律，好像都眼看沒轍，他也嚥不下這口氣，絕對會密切配合修法，從重處理這些投降預備犯
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