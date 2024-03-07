我國女性吸菸率上升 包含國、高中生！醫：加速皮膚老化 甚至出現男性外表性徵

根據國健署統計，我國女性吸菸率有明顯上升趨勢，其中更包含未滿18歲的青少女。醫師提醒，吸菸不只會加速皮膚老化，青少女吸菸還會對大腦發育產生長期的破壞性影響，懷孕期間吸菸還可能會造成流產及影響胎兒未來之發育，對於正在服用避孕藥的女性來說，若同時吸菸，急性心肌梗塞罹病率更超過10倍。

世界衛生組織（WHO）統計，全球15歲以上人口吸菸率由2000年32.7%降至2020年的22.3%；其中女性人口吸菸率由2000年16.2%降至2020年7.8%，但我國健署111年國人吸菸行為調查結果卻顯示，我國18歲以上女性吸菸率卻從109年2.9%上升至111年3.7%；青少年女性吸菸率由108年2.7%上升至110年2.9%，其中未滿18歲之高中、高職、五專女學生吸菸率由108年2.9%上升至110年3.2%。

台北市立聯合醫院中興院區副院長吳岱穎指出，吸菸對女性的壞處多不勝數，除了會提升女性罹患心血管疾病和死於死於慢性阻塞性肺病的風險，還有牙齒變黃和乳癌、子宮頸癌等風險，以及降低骨密度，還會限制血流、消耗皮膚的維他命A、耗損皮膚的蛋白質，造成皮膚提早老化、乾燥，以及產生細紋，尤其是唇部及眼睛周圍。

若是青少女吸菸，將會對大腦發育產生長期的破壞性影響，且面臨氣喘、肺功能和生長受損的風險，身體體力和耐力也會因吸菸而降低。

此外，吸菸會造成懷孕成功機率低25％；懷孕期間吸菸或遭受二手菸危害之女性，可能會造成流產及影響胎兒未來之發育，包含過早出生的風險較高、出生前和幼兒期大腦發育正常的可能性較小、更有可能死於嬰兒猝死症候群。

吳岱穎補充，菸品也會改變性荷爾蒙代謝，造成月經不規則與生理痛加劇，更可能減少黃體素的數量，加速更年期提早2至3年，甚至出現男性外表性徵。

二手菸和三手菸對身體的傷害亦不容小覷。國健署強調，二手菸的危害及殘留在衣服、家具等處的三手菸，對身邊親友以及家中幼兒之影響更明顯，國外研究顯示，不吸菸之成年人因暴露於二手菸環境者，會增加三成（25-30%）罹患中風的風險；也會增加三成罹患肺癌風險（20-30%），甚至會引發兒童罹患肺炎和支氣管炎等急性呼吸道感染與氣喘等。

國健署吳昭軍署長表示，「社會支持」為戒菸過程中最具重要性之動力，伴侶、孩子、親密家人及朋友的支持是女性戒除菸癮的關鍵，國健署提供多元戒菸服務，且免收戒菸輔助用藥部分負擔費用，建議民眾可透過服務，制定個人化的戒菸計畫，以有效克服生理戒斷症狀。