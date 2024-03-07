國軍「漢光40號」電腦兵推 規劃長達8天7夜攻防對抗　空軍恢復「跨子夜」實戰飛行訓練

根據國防部最新規劃，今年漢光40號電腦兵推演習將運用聯合戰區層級模擬系統，規劃長達8天7夜的攻防對抗推演，有別於近5年漢光電腦兵推期程均為5天4夜。

國防部長邱國正今天(7日) 赴立法院外交及國防委員會報告業務、並備質詢，書面報告6日送抵立法委員辦公室。

根據報告書內容，國防部已依共軍近年擾台模式與敵可能行動，完成漢光40號電腦兵推演習想定場景設計，運用聯合戰區層級模擬系統，規劃8天7夜攻防對抗推演。

近5年國軍漢光「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），期程均為5天4夜。

國防部６日表示，電腦兵推演習目的是驗證國軍灰色地帶應處以及防衛作戰各階段的處置程序，並磨練各級指揮官作戰決策能力、參謀判斷與計畫作為，達成聯戰指揮與全民總力整合等訓練目標。

國防部指出，共軍近期頻密以空飄氣球、無人機、民用船舶對台進行多類型灰色地帶飽和式襲擾，並持續組建遠火部隊、增加武裝直升機訓練頻次，及藉海、空軍聯合戰備警巡，升高對台威懾力度。

國防部強調，國軍持續保持每天24小時應變警覺，運用聯合情監偵達成早期預警，適切派遣偵巡艦、戰機及防空飛彈，進行監控、追瞄、強制驅離等多重反制手段，於海峽中線及防空識別區（ADIZ）應處共軍襲擾，維護領空、領海安全及捍衛主權完整。

維護關鍵基礎設施安全是去年漢光39號演習的驗證重點之一，國防部指出，已參考俄烏戰爭及以哈衝突所獲經驗，國軍透過平時戰演訓任務，建構重層防禦體系，以提升關鍵基礎設施安全及韌性，並藉既有工事、堅固建築、偽裝欺敵、海上機動、分散靠泊、戰備轉場等措施，落實戰力保存作為，確保人員、武器、裝備、物資及重要設施安全，使其戰力發揮及戰時維運正常，達成戰略持久目的。

國防部表示，提升資電戰力作為，國軍指管系統採複式配置，具備專屬光纖網路，並建置微波及衛星通信等多重備援手段，確保指管不中斷，並透過共同作戰圖像整合，達成即時情資共享，以滿足作戰任務實需。

另外，為形成電子戰力加乘效果，國軍建置各型電子偵蒐、干擾及防護裝備、妥適分配電磁頻譜，以強化威脅應處能力，形成區域電戰防護網，支援作戰任務進行。

空軍宣布恢復

跨子夜實戰飛行訓練

另一方面，空軍宣布恢復跨子夜實戰飛行訓練，軍方及學者6日指出，因共機擾台頻次、架次增加，空軍秉持料敵從寬態度，針對敵可能行動加強訓練措施，但也須強化部隊與機隊管理，確保後勤維保不輟、鞏固飛安。

空軍軍司令部5日深夜宣布，為強化飛行員夜間作戰能力及提升人員戰術執行經驗，空軍各型飛機將執行「跨子夜」實戰化飛行訓練，對於夜間飛行影響民眾，深表歉意，盼民眾支持空軍建軍備戰、捍衛領空安全。

中央社６日引述軍方人士說，上一次執行「跨子夜」夜航訓練約時間點約略10年前，後來因考量夜間訓練的聲響恐對民眾造成影響，因此夜航訓練通常在晚上9時前結束，但因近期敵情威脅，因此空軍秉持料敵從寬的態度，針對敵可能行動強化相關訓練措施。

熟悉中共軍事的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，中國對台威脅的樣態不斷改變，包括飛行架次、擾台區域均跟過去有所不同，且威脅更大，因此國軍的訓練方式也必須滾動調整因應，並藉此證明國軍是能全天候作戰的團隊。

林穎佑亦強調部隊與機隊管理的重要性，他說明，建軍備戰本就隨著敵情威脅調整，未來空軍只會有更多的訓練與任務，必須去考量人力、物力與飛行員休息的調整，這都有賴於管理的重要性。

前空軍副司令張延廷表示，他擔任飛行員時，晚間10時後稱為大夜航、晚間10時前為小夜航。而空軍並不會沒事進行夜航訓練，原因是夜航時雖有儀器供飛官判別方向，但相較白晝，仍有較高機率空間迷向，因此訓練風險也增加，而近年因共機擾台頻次、架次均增加，空軍不得不強化訓練。

張延廷認為，空軍藉由發布新聞稿提前告知民眾夜航訓練有其必要，否則可能會有民怨發生。但他也相信，今昔的區域情勢已截然不同，民眾必定能理解這是空軍不得不的選擇，也盼民眾給予飛行員鼓勵。

張延廷說明，依照相關作業流程，若飛行員預計午夜12時起飛，得在晚間10時開始接受任務提示、著裝、滑行至跑道；任務結束後必須接受任務歸詢（AAR）、換裝、洗漱，回到寢室就寢恐怕已是翌日凌晨3時，相當辛苦。