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台灣關係法45週年紀念酒會 麥考爾、裴洛西等政要出席

By 政治組, 台灣英文新聞
2024/03/07 14:25
前眾議院議長裴洛西（左 １ ）在紀年酒會上發表講話（圖／駐美代表處臉書）

前眾議院議長裴洛西（左 １ ）在紀年酒會上發表講話（圖／駐美代表處臉書）

適逢「台灣關係法」45週年，駐美代表於美東時間 6 日舉行紀念酒會，逾 40 位聯邦參、眾議員到場支持，包括美國眾院外委會主席麥考爾、前眾議長裴洛西。麥考爾呼籲度加速對台軍售，也表示將參加台灣今年的 520 總統就職典禮。

台美斷交後，美國國會於1979年通過台灣關係法，於由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）於同年4月10日簽署，效力回溯至當年1月1日。該法也被視為台美關係基石，也是美國對台軍售、提供保護的基礎。

「台灣關係法」（TRA）45　週年紀念酒會暨駐美代表俞大㵢到任歡迎酒會迎來許多重量級貴賓，麥考爾（Michael McCaul）、裴洛西（Nancy Pelosi）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）外，參院軍委會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）、眾議院外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）等2位聯邦參、眾議員都出席力挺。

中央社報導，麥考爾（Michael McCaul）出席時宣布，將率團參加台灣新任總統賴清德的就職典禮，也提及對台軍售交付延宕的情形。他強調，已獲批准的22種武器系統迄今未交付台灣，直言不按照台灣關係法提供武器的情形「嚴重」。麥考爾認為，威懾力是關鍵，並指面對侵略者和獨裁者須挺身抵抗，這正是美國通過台灣關係法的原因。

曾於 2022 年訪台的裴洛西（Nancy Pelosi）也在致詞中談及，以「台灣關係法」的時空背景觀之，該法是台美展現勇氣的體現。她也談及，中國持續試圖阻撓台美關係，但台美互動越多。對所有人越有益處。

談及美國將派代表出席台灣的總統就職典禮，裴洛西認為這是向世界發出重要訊息，即台美關係受到珍視，在戰略、安全、政治、文化、經濟及其他層面都非常重要。

金映玉則強調，台灣不能被排除在國際組織及國際社會之外，並指她進入國會的首項工作之一，就是提案讓台灣重返世界衛生組織（WHO）任觀察員。

駐美代表俞大㵢去年底抵達華府履新，在酒會上他提到自己在美求學時期及曾派任紐約的時光，隨後感謝在場多位議員一路相挺，也表達盼望美台避免雙重課稅法案能完成立法。

外交部發言人劉永健稍早針對麥考爾訪台一事做出回應，稱目前沒有相關資訊，但歡迎美國國會議員及各界友人展現支持，若有進一步資訊將會對外說明。
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更新時間 : 2024-03-07 18:15 GMT+08:00

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