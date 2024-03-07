【中國兩會】習近平再提「和平統一」 陸委會主委邱太三：拍板定案

中國「兩會」目前正召開中，中共總書記習近平昨(6日) 提及推進中國「和平統一」進程。邱太三今天(7日) 於立法院內政委員會答詢表示，中國以黨領政、總書記拍板定案，習的指示很清楚了。

立法院內政委員會今天邀請大陸委員會主任委員邱太三、海峽交流基金會董事長李大維列席報告業務概況並備質詢。

邱太三回應民進黨籍立委蘇巧慧質詢時表示，很多人關注中國國務院總理李強在政府工作報告中涉台內容較去年報告少了「和平統一」一詞，其實李強前面已經先提到了「推動兩岸關係和平發展」，希望雙方和平發展。

邱太三指出，中國一黨獨大、以黨領政，最後還是要習近平拍板定案；習近平在昨天下團組時已經做了這樣的說明和指示，「我想，這個爭議已經…」。邱太三笑著揮揮手作為應答結尾。

國民黨籍立委牛煦庭質詢邱太三、李大維對於中美關係走向看法，他強調，中美關係影響兩岸關係。

中央社引述邱太三表示，中美在去年APEC舊金山會議後，雙方希望建立一定階層工作聯繫會報；加上今年是美國總統大選年，中國對於美國整體情勢會有審慎處理。李大維則提到，希望中美雙方關係和緩。

牛煦庭質詢金門快艇案協商未果後續、海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）取消關稅優惠等議題。

邱太三表示，金門快艇案談判協商各有堅持也各有進展，可能中方認為其中有些涉及政治敏感，不過談判協商需要雙方一起才會達成；對於兩岸情勢一定是希望走降溫方向。

牛煦庭問對於降溫有多少把握；邱太三回應，一個銅板敲不響。

李大維回應，ECFA是互利互惠的，不是單方面的，取消恐對於台商、外商有連鎖影響，「我認為陸方會非常審慎處理這個案子，不會憑著一、兩個原因做取消，我審慎樂觀」。

中共總書記習近平6日出席全國政協14屆二次會議的民革、科技、環境資源界別委員聯組會時提及兩岸，聲稱要「壯大反獨促統力量」，共同推進中國「和平統一」進程。

這是習近平在2019年全國「兩會」期間親自提及兩岸後，再次在出席「兩會」團組會議時提及對台論述。今年政府工作報告在涉台部分提及統一時，刪去了「和平」二字，引起外界議論。但習近平6日出席「兩會」時，又提到了「和平統一」。