早期腎臟病無症狀！96%患者不自知、每8位成人有一位腎臟病變

台灣有洗腎王國之稱，洗腎率是全球第一。台灣腎臟醫學會吳麥斯理事長表示，台灣的腎臟病盛行率推估已逾12%，雖多數人是在前期階段，卻仍有高達96%未察覺。因此，更應推廣定期抽血、驗尿，遠離三高、抽菸等風險因子，才能及早存腎本，如確診為中重度腎臟病也不要灰心，現在已有相當完善的治療資源，可延緩腎臟功能惡化。

吳麥斯解釋，腎臟病往往會伴隨糖尿病、心衰竭等嚴重的健康問題，據統計，每三位糖尿病患者就有一位可能發生腎病變，若是中度腎臟病合併心衰竭，死亡風險更是常人的翻倍。而照護過程中所造成的，不僅是患者和其家屬經濟上的壓力，更是醫療體系上龐大的負擔和資源浪費。因此及早掌握腎臟狀態，不僅能延緩個人共病發生，減少勞動力的損失，更能降低醫療資源的負擔與浪費，對於整體社會與環境皆有助益。

然而，台灣腎臟病的盛行率持續攀升、已突破12%，相當於每8位成人就有一位發生腎臟病變。腎臟無痛覺神經分布，若血壓、血糖及血脂控制不佳，容易造成腎臟代謝負擔，形成長期間的高腎壓，進而引發腎臟功能下降。

吳麥斯指出，台灣腎臟病照護資源已相當充足，不過各階段仍存在未被解決的困難點。在前端篩檢上，腎功能問題需透過血液和尿液檢測得知，然而因無定期篩檢習慣，有超過96%的腎臟病患者罹病不自知，特別是八大高風險族群，包括：肥胖、糖尿病、65歲以上、高血壓、亂吃藥、痛風、腎臟病家族病史、抽菸，更不該應無明顯症狀而掉以輕心。

吳麥斯表示，40歲以上民眾可善用政府免費提供的成人預防保健服務，定期追蹤腎臟功能。即便罹患慢性腎臟病也不要擔心，很多民眾誤認確診就等同於終生洗腎，其實現在已有相當完善的治療資源，輕度患者只要及早發現、及早存腎本，都有機會延緩腎功能惡化，就算是中重度病程，透過正確且積極用藥，也能避免後續進入透析階段或死亡風險。

為響應今年3月14日世界腎臟日，為呼籲各界重視腎臟健康、強化腎臟病防治，台灣腎臟醫學會「腎利人生」系列活動正式開跑，將於3月10日台中、3月17日高雄、3月24日台北舉辦園遊會，現場有衛教諮詢、節目表演、有獎徵答、趣味闖關以及摸彩活動，並推出線上衛教講座，呼籲大眾一同加強對腎臟健康的關注。