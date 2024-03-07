德國男子稱注射217次新冠疫苗　研究顯示無特別副作用

一名德國男子自稱在2年又5個月（29個月）之間，接種了逾200次的新冠肺炎（Covid-19）疫苗。

英國BBC報導，德國厄爾蘭根-紐倫堡大學（University of Erlangen-Nuremberg）研究組於醫學雜誌「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）刊登一項研究，一名62歲德國男性在29個月內，共接種了217次新冠肺炎疫苗。

雖然有官方數據顯示，該男子在9個月內注射了8種不同的疫苗，共接種134次，但該名男子聲稱自己在29個月內共注射了217次。

報告指出，根據研究組說法，該男子是自行購買疫苗進行接種，沒有出現特別的副作用。

該大學微生物系博士蕭博（Dr Kilian Schober）透過新聞得知該男子的事情，並向他聯繫，研究組採取了他的血液和唾液樣本進行各種檢查。

蕭博博士表示，透過樣本，可以準確確認免疫系統對接種疫苗的反應，通常過度的接種會刺激免疫系統，使特定細胞疲勞，但在該男子身上沒有發現這樣的狀況，甚至也沒有看到他曾有感染新冠肺炎病毒的痕跡。

不過，研究組也提醒，該男子只是一個個別案例，無法作為廣泛的結論，沒有證據顯示為了提高後天免疫力應經常接種疫苗，因此不可過度接種疫苗。

目前仍不清楚該男子是為何接種如此多的疫苗。BBC報導指出，德國警方確認該男子僅有接種130多次疫苗的證據後，以詐欺嫌疑對男子進行了調查，但並未被起訴。