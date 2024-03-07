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【心臟太強! 邊開車邊看書？】台灣國道113年前兩個月死亡車禍　駕駛分心釀禍占4成

警方表示，高速公路由於車速快，所需應變視距較長，呼籲用路人行車應保持安全距離，並隨時注意前方動態。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/07 11:57
國道警方指出，過去在違規行為當中，曾發現有駕駛人開電動車，疑似開啟輔助駕駛系統後，將書放在方向盤上閱讀。（國道公路警察局提供）中央社113...

國道警方指出，過去在違規行為當中，曾發現有駕駛人開電動車，疑似開啟輔助駕駛系統後，將書放在方向盤上閱讀。（國道公路警察局提供）中央社113...

國道公路警察局今天(3月7日) 指出，今年1月到2月國道死亡車禍比例，因恍神、緊張、飲食、拿物品或使用手機等分心駕駛共6件，占整體死亡車禍事故比例4成。

國道公路警察局發布新聞稿表示，民國113年1月到2月，駕駛人行駛國道因恍神、緊張、飲食、拿物品或使用手機等分心駕駛共發生6件，占整體死亡車禍比例4成。另外，統計去年死亡車禍，其中未注意車前狀態共發生19件，占整體死亡車禍約3成2。

國道警方指出，在違規行為當中，有駕駛人手握方向盤的同時，雙手竟還各拿1支手機；過去也曾發現有駕駛人駕駛電動車時，疑似開啟輔助駕駛系統後，把書放在方向盤上閱讀。

國道警方表示，民眾若有錄影採證駕駛人違規使用手機，可將影像上傳到國道公路警察局網站檢舉，也呼籲用路人上車要繫好安全帶，隨時注意前方路況，不要分心、疲勞駕駛或超速等，保障行車安全。

中央社今年(113年) 1月25日也曾報導，35歲孫姓男子，駕駛休旅車行經國道5號南向37公里處時，疑似開啟車輛自動輔助駕駛功能，疏於注意前方路況，撞擊在內側施工的緩撞車，所幸沒有人員受傷。

國道公路警察局第九公路警察大隊1/25上午10時32分獲報後，立即派員前往處理，警方到場時，肇事白色休旅車左前車頭板金嚴重變形，車輛內部零件外露，現場碎片散落四處，所幸無人受傷。

警方初步瞭解，孫男疑似開啟車輛自動輔助駕駛功能，疏於注意前方路況。警方表示，高速公路由於車速快，所需應變視距較長，呼籲用路人行車應保持安全距離，並隨時注意前方動態。
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更新時間 : 2024-03-07 13:09 GMT+08:00

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