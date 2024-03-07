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花蓮大農大富「螢漫平森」全台最早賞螢季開跑 丘丘‧森旅 CHU Resort推「螢光森旅」、「晚鳥假期」旅行雙提案

By 台灣英文新聞
2024/03/07 11:25
圖／丘丘森旅
圖／丘丘森旅
圖／丘丘森旅

圖／丘丘森旅

圖／丘丘森旅

圖／丘丘森旅

每年三月春季時節迎來全台最早賞螢季開跑，森林被染上點點螢光，邀請旅人漫步在螢河與銀河之中，享受一期一會的閃閃魔幻假期。花蓮大農大富平地森林園區，位置相鄰花蓮丘丘‧森旅 CHU Resort，車程僅需30分鐘即可抵達。2024花蓮大農大富賞螢趣「螢漫平森」活動自3月9日起至4月14日止，不僅有專屬賞螢路線與專業導覽解說，更能帶走在地特色伴手禮。以雙眼親自體驗書本以外的迷人生態，感受花蓮縱谷森林交織螢光與星光的寧靜夜晚。

【螢光森旅一泊二食專案】放空出門、專案全包 贈「螢漫平森」門票與平日迎賓飲品，雙人入住每晚$7,990起

丘丘‧森旅 CHU Resort於「螢漫平森」活動期間推出【螢光森旅】專案，包含「螢漫平森」賞螢門票、平日加贈迎賓飲品，雙人入住「待霧 Mist挑高一大床浴缸房型」或「忘山 Mountain挑高兩大床房型」，一泊二食每晚$7,990起。旅人更可預定加購，限定發車、限量座位「螢光巴士」，並於17:30優先在飯店享用晚餐後，於18:20搭乘「螢光巴士」由丘丘‧森旅 CHU Resort出發，20:40返程回飯店，不需煩惱叫車困難或是晚餐安排，來場放空輕鬆的春日螢光森旅。

【三天兩夜晚鳥假期】不請假、享折扣，賞螢完再check-in！現省$3,490起，自主規劃、旅行玩家就是你

丘丘‧森旅 CHU Resort因應不同旅人需求，更推出旅行玩家首選【三天兩夜晚鳥假期】，旅人於入住日晚上8點後再Check-in，即可享有雙人入住三天兩夜42折優惠$8,490起，相當於三天兩夜旅程現省$3,490，專案一泊一食包含每日早餐，可自主規劃安排於園區體驗漫日活動，或是安排鳳林在地美食行程，享受慢城的獨特氛圍。建議可事先預約「螢漫平森」賞螢季票券，或致電飯店櫃檯加購，先入場賞螢後再Check-in，不浪費難得假期，無缝接軌的充實旅程。

台灣首家結合「渡假與靜心​」(Resort and Retreat Destination)的旅宿品牌

丘丘‧森旅 CHU Resort位於「國際慢城」花蓮縣鳳林鎮，緊鄰台九線與2018年全新開通的「林榮新光」火車站，由台北車站出發搭乘自強號(EMU3000)僅需2小時45分即可抵達。而森旅品牌名稱「丘丘」，源自於地理位置位於中央山脈與海岸山脈之間的一片寧靜草原，放眼望去彷彿在「兩座小山丘」之間，並同時以「丘」的親切感邀請旅人「近山」並「敬山」。丘丘‧森旅 CHU Resort具備先天的環境優勢：山谷、草原、步道、溫泉，結合「渡假」與「靜心」，在放鬆度假的同時透過參加散步冥想、晨間瑜珈、體驗工作坊等靜心旅程，達到自我的身心平衡的狀態。

距離花蓮市區最近的「二子‧泉旅」，族人的霧來淨身之地

丘丘‧森旅 CHU Resort內更擁有距離花蓮市區最近的溫泉「二子‧泉旅 Onsen Futagoyama」，源泉自原住民太魯閣族人稱為「霧來」(意為溫泉冒出之地)的二子山溫泉，溫泉為有助於滋潤皮膚與平衡身體狀態的碳酸氫納泉，二子‧泉旅設有雙人湯屋、家庭湯屋與男女裸湯，冬季泡湯療癒度假首選。空間以花蓮在地蛇紋石與質樸的洗石子點綴設計，如同置身在大檜山與南二子山沐浴享受，來場滋潤身心的湯泉之旅。

柔和瑜珈、頌缽療癒、互動工作坊，跟著「漫日時程表」體驗丘丘森旅的一天

在丘丘的一天，以早晨在蟲鳴鳥語的天然白噪音陪伴下開始「柔和瑜珈」，透過較舒緩的體位法、冥想靜坐以及規律的呼吸練習，將身體、呼吸與心靈再次整合，深層放鬆身體與意識。跟著土地的聲音在園區認識咸豐草、香茅、艾草、紫背草等看似野草的藥草，並調配屬於自己當下狀態的野草泡澡包。午後映入眼前一抹台灣綠，將深淺美麗圖騰的蛇紋石重新拼排組合創造自己的「山海拼板」、或體驗透過人體水份共震得到放鬆緊繃神經的「頌缽聲音療癒」。天色漸暗邀請旅人於睡前，以舒眠純天然精油按摩身體經絡，舒緩身心，在大自然的溫柔擁抱下一夜好眠。

更新時間 : 2024-03-07 13:09 GMT+08:00

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