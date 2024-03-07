研究：咖啡因可降低肥胖和關節炎風險 但不建議攝取過量

對於現代人來說，咖啡是個不可或缺的醒腦飲品，但長期攝取咖啡因究竟對人體有益嗎？根據英國和丹麥的最新研究發現，長期攝取咖啡因可能有助於防止人們體重增加，甚至還可能降低關節發炎和退化的風險。

根據最新研究，全世界有超過 10 億人患有肥胖症，包括8.8億成年人和1.59億兒童。肥胖會提高人體出現多種健康問題的風險，包括骨關節炎等關節疾病。這是因為當人體承受過多的重量時，會對膝蓋、臀部和腳踝造成額外的壓力。

不過，英國倫敦帝國學院和丹麥哥本哈根大學的研究人員發現，血液中長期維持較高水平的咖啡因可能有助於保護身體，降低罹患肥胖症和關節疾病的風險。該研究於2月20日發表於《BMC Medicine》期刊。

為什麼要研究咖啡因與肥胖、關節健康的關係？

倫敦帝國學院的臨床科學家、這項研究的主要作者Dipender Gill博士表示，由於咖啡因廣泛存在於日常生活中，研究團隊認為有必要去深入了解咖啡因對健康的廣泛影響。團隊將研究重點擺在體內循環的咖啡因，也就是血液循環中的咖啡因含量，因此具有影響身體功能的藥理活性，並藉此分析血液中咖啡因的水平對人體的影響，而不是著重於人們攝取多少咖啡因的行為。

這次的研究的數據則是來自早前一項研究，包括9,876名年齡介於47歲至71歲間的歐洲人後裔。研究人員還取得了這些受測者的骨關節病和骨關節炎的遺傳病史，以及體重等資訊。

根據研究結果發現，長期增加循環咖啡因可能有助於預防肥胖以及人類骨關節炎和骨關節炎的風險。

骨科醫師Steven Fiore博士解釋，眾所周知，咖啡因能刺激中樞神經系統，有助於提高新陳代謝並促進脂肪細胞的分解，且加速代謝率也有助於體重管理和降低肥胖風險。

Steven Fiore還指出，咖啡因亦能夠增強運動時的身體表現和耐力，因此有助於維持體重和關節健康。

攝取多少咖啡因才能降低肥胖或關節炎的風險呢？

減肥外科醫師Mir Ali表示，據一些研究表明，每公斤 (kg) 體重攝取 3 毫克 (mg) 咖啡因就足夠了。舉例來說，體重 70 公斤的成人約需要 210 毫克咖啡因，相當於2杯多的咖啡。Mir Ali強調，每個人對咖啡因的敏感程度，對於有些人來說，喝咖啡可以帶來能量，相對的，有些人卻會出現焦慮、失眠、心悸和消化問題等副作用。

根據美國食品藥物管理局FDA之建議，成年人每天咖啡因總攝取量不超過400毫克、約四杯8盎司的咖啡，但同時也要考量茶、巧克力等攝取量。我國國健署則建議，成人每天咖啡因攝取量應不超過300毫克、孕婦不超過200毫克。