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台劇男神現身kate spade 2024春夏最新系列發表會　高爾夫球成靈感亮點新品搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2024/03/07 11:48
林柏宏出席kate spade new york 2024春夏系列發布記者會。（圖／品牌提供）

林柏宏出席kate spade new york 2024春夏系列發布記者會。（圖／品牌提供）

紐約品牌kate spade new york 2024春夏最新系列依舊優雅，採用大膽圖案與明亮色彩，台劇男神林柏宏出席6日發布會，身穿Noel印花棒球外套搭配Tee Time 3D高爾夫球型斜挎包，之後也展現巧思將青蛙造型的小廢包變成項鍊，休閒亮相不失帥度，並直呼小廢包裡面可以裝滿愛狗零食非常可愛。

本季品牌將印花原始的Noel圓點字母，搭配例如金魚草、芥末綠等鮮明色彩，以極具年輕氣息與休閒運動剪裁為主的風格的系列單品，展現兼具經典與活力的設計定調當代摩登氣息。

台劇男神現身kate spade 2024春夏最新系列發表會　高爾夫球成靈感亮點新品搶先看！
林柏宏出席kate spade new york 2024春夏系列發布記者會。（圖／品牌提供）

2024春夏系列中，最吸睛的為以高爾夫球為靈感的全新Tee Time系列手袋。以高爾夫球運動開球時間命名該系列，運動休閒風格注入童趣；此外，該系列也取材高爾夫球場中，協助球員在助球員在綠意盎然的球道中，找到進攻角度、瞄準目標、風勢大小與風向的風車為靈感，以充滿夏季情懷的竹藤編織打造Tee Time 3D風車手提包極具精緻與玩味感。

台劇男神現身kate spade 2024春夏最新系列發表會　高爾夫球成靈感亮點新品搶先看！
kate spade Tee Time拼色3D高爾夫球形斜挎包，售價$16,000。（圖／品牌提供）

台劇男神現身kate spade 2024春夏最新系列發表會　高爾夫球成靈感亮點新品搶先看！
kate spade Tee Time 3D風車藤编手提包，售價$19,000。（圖／品牌提供）

台劇男神現身kate spade 2024春夏最新系列發表會　高爾夫球成靈感亮點新品搶先看！
kate spade Sam經典系列綠色小號托特包，售價$15,200。（圖／品牌提供）

除了小白球外！本季從大自然動物中的青蛙為靈感，推出全新Lily系列手袋。經過漫長的冬眠後，青蛙以響亮的聲音，宣告嚴寒冬日已退去，風光明媚的春季已到來，因此品牌以青蛙形體創造Lily手袋來歌頌春天。kate spade採用柳條編織與光滑的漆皮構成俏皮十足的青蛙造型手袋，並取用珍珠作為青蛙圓溜逗趣的雙眼，創造出令人愛不釋手的搶眼外型。

台劇男神現身kate spade 2024春夏最新系列發表會　高爾夫球成靈感亮點新品搶先看！
kate spade Lily青蛙造型波點新奇包，售價$20,900。（圖／品牌提供）

台劇男神現身kate spade 2024春夏最新系列發表會　高爾夫球成靈感亮點新品搶先看！
kate spade Lily青蛙造型立體新奇包，售價$8,400。（圖／品牌提供）
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更新時間 : 2024-03-07 13:08 GMT+08:00

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