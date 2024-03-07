Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

市場預期降息美股收紅 台股7日早盤創19794新高　 法人：有望延續多頭走勢

美國股市6日全面上漲，美國聯準會主席鮑爾於國會的談話，加強了市場對今年降息的預期。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/07 11:12
圖為聯準會主席鮑爾6日出席美國眾院財政委員會聽證會情形 (路透/Bonnie Cash)

圖為聯準會主席鮑爾6日出席美國眾院財政委員會聽證會情形 (路透/Bonnie Cash)

美國聯準會主席鮑爾當地時間6日談話，預期今年降息，提振市場情緒，帶旺美股4大指數終場大漲，激勵台股今天(7日) 早盤漲250點，指數續創新高，約在19749點。稍後指數更進一步突破成為19794.57。

台積電仍是今天台股盤面焦點，台積電ADR今天漲近5%，衝上歷史新高價位，台積電今天開盤攻上757元，以755元開出，上漲22元，也帶動晶圓代工二哥聯電走高，早盤來到50元價位；此外，聯發科、雙鴻相對強勢。

不過，AI概念股包括緯創、技嘉、廣達、緯穎等，表現相對弱勢。

美國聯準會主席鮑爾6日在國會聽證會的發言，強化市場對今年降息預期，美股主要指數6日收高。根據中央社，法人分析，台股短線出現價量背離，若能力守5日、10日均線，有望延續多頭走勢。

道瓊工業指數6日上漲75.86點或0.20%，收38661.05點。

標準普爾500指數上揚26.11點或0.51%，收5104.76點。

那斯達克綜合指數揚升91.95點或0.58%，收16031.54點。

費城半導體指數勁揚118.10點或2.42%，收4997.93點。

台股6日開低走高，盤中買氣湧現，終場上漲112.53點，收在19499.45點，漲幅0.58%，盤中指數與收盤指數續創新高，成交值新台幣4121.22億元。

觀察台股產業動向，亞德客-KY、儒鴻、力旺、研華、光洋科等企業今天將召開法人說明會。

美國股市6日全面上漲，美國聯準會主席鮑爾於國會的談話，加強了市場對今年降息的預期。

法人認為，董事會旺季在本月起跑，部分公司搶先宣布高配息，高殖利率題材股人氣扶搖直上，上市櫃公司也陸續公布今年股東會日期，成為另一關注重點。

此外，3、4月為台股每年最重要的融券回補高峰，多頭期待的軋空行情醞釀中。

市場預期降息美股收紅 台股7日早盤創19794新高　 法人：有望延續多頭走勢

美國聯準會主席鮑爾6日在國會聽證會發言情形 (路透/Bonnie Cash)
台股
美股
聯準會
鮑爾

相關新聞

台積電4日飆725元天價、台股收19305點　日股在半導體股帶動下、首度站上4萬點
台積電4日飆725元天價、台股收19305點　日股在半導體股帶動下、首度站上4萬點
2024/03/04 17:31
台股3/1收盤「萬九」喚不回、周線仍連七紅　法人：基本面可正向看待
台股3/1收盤「萬九」喚不回、周線仍連七紅　法人：基本面可正向看待
2024/03/01 15:23
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點
【更新】輝達NVIDIA股價狂飆 台積電重登700元 台股23日早盤一度攻上1萬9千點
2024/02/23 15:47
【台股失守萬八】聯電英特爾合作開發12奈米製程　法人：營收貢獻視需求
【台股失守萬八】聯電英特爾合作開發12奈米製程　法人：營收貢獻視需求
2024/01/26 14:46
美國股市道瓊指數22日突破3萬8000點　法人：台股聚焦美企業財報
美國股市道瓊指數22日突破3萬8000點　法人：台股聚焦美企業財報
2024/01/23 11:52

更新時間 : 2024-03-07 13:08 GMT+08:00

最受歡迎

累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
累計3例本土麻疹個案 均在新北中和！專家：1981年後出生的要當心
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
阿里山花季3/10登場 交管時間、專車時刻表、購票資訊一覽
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
挪威電音教主Alan Walker來台灣　S2O Taiwan潑水音樂節超早鳥開賣
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
【沒得嗨了】大麻除罪化一年半急踩煞車 泰國2023年底前禁娛樂用大麻
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
從釀酒製程到歷史背景　TaiwanPlus旗艦紀錄片認識金門酒廠
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
南韓大貓熊「福寶」今最後一天上班　愛寶樂園下午4點播放特別直播節目
Taipei mayor considers inviting Taylor Swift for concert
Taipei mayor considers inviting Taylor Swift for concert
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
桃園機場多航班延誤大塞車及轉降　桃機：南跑道進行年度歲修至5日
中國兩會 總理李強兩岸談話刪去「和平統一」引外界聯想
中國兩會 總理李強兩岸談話刪去「和平統一」引外界聯想