市場預期降息美股收紅 台股7日早盤創19794新高　 法人：有望延續多頭走勢

美國聯準會主席鮑爾當地時間6日談話，預期今年降息，提振市場情緒，帶旺美股4大指數終場大漲，激勵台股今天(7日) 早盤漲250點，指數續創新高，約在19749點。稍後指數更進一步突破成為19794.57。

台積電仍是今天台股盤面焦點，台積電ADR今天漲近5%，衝上歷史新高價位，台積電今天開盤攻上757元，以755元開出，上漲22元，也帶動晶圓代工二哥聯電走高，早盤來到50元價位；此外，聯發科、雙鴻相對強勢。

不過，AI概念股包括緯創、技嘉、廣達、緯穎等，表現相對弱勢。

美國聯準會主席鮑爾6日在國會聽證會的發言，強化市場對今年降息預期，美股主要指數6日收高。根據中央社，法人分析，台股短線出現價量背離，若能力守5日、10日均線，有望延續多頭走勢。

道瓊工業指數6日上漲75.86點或0.20%，收38661.05點。

標準普爾500指數上揚26.11點或0.51%，收5104.76點。

那斯達克綜合指數揚升91.95點或0.58%，收16031.54點。

費城半導體指數勁揚118.10點或2.42%，收4997.93點。

台股6日開低走高，盤中買氣湧現，終場上漲112.53點，收在19499.45點，漲幅0.58%，盤中指數與收盤指數續創新高，成交值新台幣4121.22億元。

觀察台股產業動向，亞德客-KY、儒鴻、力旺、研華、光洋科等企業今天將召開法人說明會。

美國股市6日全面上漲，美國聯準會主席鮑爾於國會的談話，加強了市場對今年降息的預期。

法人認為，董事會旺季在本月起跑，部分公司搶先宣布高配息，高殖利率題材股人氣扶搖直上，上市櫃公司也陸續公布今年股東會日期，成為另一關注重點。

此外，3、4月為台股每年最重要的融券回補高峰，多頭期待的軋空行情醞釀中。

美國聯準會主席鮑爾6日在國會聽證會發言情形 (路透/Bonnie Cash)