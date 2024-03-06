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【蘇丹紅之禍】6.5萬公斤辣椒粉外流 高市衛生局公布 9 縣市 25 業者

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 20:49
蘇丹紅辣椒粉示意圖（圖／截自 pexels Mumtahina Tanni)

蘇丹紅辣椒粉示意圖（圖／截自 pexels Mumtahina Tanni)

高雄「津棧」、「佳廣」2 家貿易公司自中國進口辣椒粉，檢出含有禁用的蘇丹紅成分，高雄市衛生局今（6）日公布，2家公司進口含蘇丹紅辣椒粉原料總量增至7.8萬公斤，其中 6.5 萬公斤原料及製成品流向 9 縣市、25家下游業者，包括高麗國、韓蜜食品、松井生技、成功醬園等11家業者。

高雄市衛生局指出，該兩家公司輸入違規蘇丹紅辣椒粉原料總量計78,290公斤，其中原料及製成品計38,513公斤封存，另原料及製成品計64,879公斤除流向日前公告之7縣市14家下游業者外，今日新增台中市1家、台南市2家、屏東縣2家、高雄市1家、新北市2家、嘉義縣2家、彰化縣1家等計11家下游業者（如下圖所示）；高雄市衛生局已通知所轄縣市衛生主管機關監督下架回收，並將相關新事證移送地檢署擴大偵辦。

【蘇丹紅之禍】6.5萬公斤辣椒粉外流 高市衛生局公布 9 縣市 25 業者

此外，高雄市衛生局 5 日約談「海順國際食品有限公司」，釐清該公司係向「津棧」購買原料，在非屬該公司工廠登記範圍之其他場址進行分裝後，交由「津棧國際貿易有限公司」直接出貨予「維力食品工業股份有限公司」，此場所無工廠登記證進行違規產品分裝，涉及違反工廠管理輔導法，已移請高雄市經發局查察釐清。

高雄市衛生局表示，海順國際食品有限公司知悉販售之產品檢出蘇丹紅，危害衛生安全卻未立即依法通報衛生主管機關高雄市衛生局，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，裁罰12萬元整。本案累計罰鍰共318萬。

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