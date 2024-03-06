川普、拜登橫掃超級星期二 海利黯然退初選

超級星期二（５日）是美國總統大選重要節點，民主黨由現任總統拜登取得15個州的支持，共和黨前總統川普僅在佛蒙特州敗給對手、前駐聯合國大使海利。海利將於６日宣布退選，未來將由前後任總統再度上演廝殺局面。

超級星期二是美國最多州舉行總統初選與黨團會議的日子，囊括近 1/3 的代表權，本次共有 15 州 及 1 屬地投票，包括美屬薩摩亞、阿拉巴馬州、阿拉斯加州、阿肯色州、加利福尼亞州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、北卡羅萊納州、奧克拉荷馬州、田納西州、德克薩斯州、猶他州、佛蒙特州、維吉尼亞州，以及先前禁止川普登選票的科羅拉多州與緬因州。

綜合路透社、衛報報導，拜登幾乎沒有懸念的拿下 15 州，在美屬薩摩亞的意外落敗並不影響其勢頭。川普自參選以來可謂所向披靡，在已取得 8 州與美屬維京群島代表席次後，於超級星期二拿下 14 州及 1 屬地；頑抗到底的海利先前僅拿下華盛頓特區，成為史上首位在贏得共和黨總統初選勝利的女性，如今再添上佛蒙特州，無助於改變大局。

以共和黨全國黨代表票觀之，候選人至少需取得 2429 名代表中手中的 1215 票，才能正式獲得共和黨提名參加總統大選。此前川普取得 247 票，海利為 43 票。而今年超級星期二有 847 票，約為總席次的 36% ，川普取得 617 票，總計已達提名門檻的 92%，勝利在望。

CNN指出，共和黨內消息指出，海利將於美東時間 6 日上午 10 點在家鄉南卡羅來納州宣布退出初選，而身為前州長的她並未在該州取勝。川普最大的黨內競爭對手、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）於 1 月下旬退出初選後，僅剩海利孤軍奮戰，而她此前也放話，落敗也絕不當川普的副手，並表示至少會堅持到超級星期二。

海利的出局也表明，共和黨的選民難以被動搖，儘管民調顯示，海利在與拜登的競爭中，處於更有利的地位，然而該黨選民仍忠於川普，不被其面臨四起刑事指控的醜聞所影響。

相關閱讀：法院認證川普選舉資格 海利成首位共和黨初選獲勝女性

美國「超級星期二」搶1/3 代表權 拜登川普勢頭勁、海利背水一戰