台北花園大酒店推出尊寵禮遇Happy Hour住房優惠每房5,499元起

悠閒來場愜意饗樂輕旅行，放慢步調享受生活。台北花園大酒店看好國旅商機，自即日起至2024年12月19日止推出「尊寵禮遇Happy Hour」超值住房優惠，雙人入住雅緻客房含早優惠價每房5,499元起，入住當日可享泰式餐酒館花園thai thai 限時供應的Happy Hour無限嚐，包含特色開胃小點、泰式創意冷菜、經典涼拌沙拉、濃郁咖哩飯、多款蛋糕與麵包，另有數十種飲品、DIY調酒無限暢飲，用豐富美饌搭配微醺浪漫妝點恣意假期。(未滿十八歲禁止飲酒)

坐落於歷史優美的艋舺商圈與年輕時尚的西門商圈的台北花園大酒店，再度榮獲由交通部觀光署所頒發的星級旅館評鑑五星級殊榮，也是西門町唯一的五星級酒店，更是國內外觀光客遊玩台北的第一選擇。「尊寵禮遇Happy Hour」住房專案，雅緻客房5,499元起，卓越客房5,999元起、雅緻親子房及雅緻三人房7,399元起、雅緻家庭房8,799元起，除了可以優惠價入住舒適溫暖的各式房型，體驗到如同在家的溫暖與自在之外，更可於入住當日15：00-17：00或18：00-20：00，擇一時段至泰式餐酒館花園thai thai享用Happy Hour饗宴。

尊寵禮遇Happy Hour為經典泰式與創意結合，獻上酸甜清爽的泰式涼拌粉絲、香麻帶勁的川味油潑雞絲、酸爽開胃的冷式酸菜魚、微辣軟嫩的剝皮辣椒雪花牛、泰式經典的涼拌青木瓜沙拉及濃郁滿分的黃咖哩雞肉飯，精緻小點則提供香脆餅乾佐乾醬、泰式酸甜蛋、油醋橄欖起司、切片里肌與火腿，以及多款麵包、甜點、手工餅乾、冰淇淋無限嘗。為讓旅客更加盡興，提供近十款豐富酒類，可自行DIY調配出獨特風味，另有泰式奶茶、花草茶、果汁、氣泡飲及手沖咖啡皆可無限暢飲。在飯店度假釋放生活壓力，盡享舒適美好時光。(未滿十八歲禁止飲酒)

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「近年來國人愛輕旅行，不再將行程排滿滿，而是希望放慢步調享受生活，此次推出尊寵禮遇Happy Hour住房專案，讓旅人以優惠價格入住舒適的客房及體驗熱情服務外，還能於特定時段盡情品嘗豐富泰式創意料理與DIY調酒，姿意放鬆盡享美食，期望可望帶動業績成長1-2成。」