夢蓮花文化藝術基金會「2024《再撥心弦誰為聽》巡迴音樂會」

經年於國家音樂廳及全球知名藝術場地巡演的財團法人夢蓮花文化藝 術基金會，繼去年於韓國江陵獲世界合唱比賽雙料冠軍後，今( 2024)年4月13起至6月16日，再度熱情推出「2024《 再撥心弦誰為聽》巡迴音樂會」，於臺北、基隆、彰化、花蓮、 臺南、嘉義等處巡迴演出。 音樂會將以福智團體真如老師的讚頌及詩集內涵為核心， 並結合沉浸式體驗的「靜心音樂禪」，帶動觀眾乘著讚頌樂音， 一同呼吸、沈澱內心，找回心靈的平靜與美妙。 每場音樂會特別邀請知名指揮家古育仲老師帶領夢蓮花讚頌合唱團、 知名配音員杜滿生老師朗誦真如老師的詩集， 以及陳珈儀及洪瑩庭老師擔任鋼琴合作， 共同交織出曼妙的讚頌音樂饗宴。音樂會已於3月5日起於兩廳院啟 售，歡迎各界愛好讚頌的知音好友共襄盛舉。購票資訊請參見「20 24《再撥心弦誰為聽》巡迴音樂會」 活動網頁。

世界災疫戰亂紛起、社會競爭快速更迭，衍生人心焦慮不安、 憂鬱惶恐等各式身心疾病。而「讚頌」是一種深度淨化心靈的音樂， 結合了信仰的力量，能療癒人心，引領心靈趨向正向與良善。 真如老師潛心修學佛法多年，透過虔敬的祈禱， 領悟生命的本質與究竟離苦得樂之道， 並匯成一曲曲深情而熱烈的讚頌。誠如真如老師在《思荷集》中〈 再撥心弦誰為聽〉的詩文所傳遞的， 讚頌之歌的每一片花瓣都是真摯的柔軟，充盈著良善心意的旋律， 啟發讚頌者與聆聽者心靈的虔誠與安寧。

當日音樂會以杜滿生老師的詩歌朗誦結合合唱團的11首曲目， 上半場由〈水、花、人〉的蟲鳴鳥叫聲中開始，引領與會大眾覺照自 心與美妙的事物連結，伴隨著呼吸，放鬆身心靈。接著在〈鮮花谷〉 、〈月光〉、〈凝眸〉、〈覓幽蘭〉等讚頌樂音聲中， 往內心深處思索與沉澱，探索讚頌心靈之歌所帶來的喜悅與美妙。 下半場則由杜老師朗誦真如老師創作的〈再撥心弦誰為聽〉的詩文， 結合合唱團演唱〈修心八偈〉的詞句， 傳遞出苦樂的關鍵是透過精勤地以正知正念覺照、洗禮、醒覺內心， 讓自身從情緒的泡沫中透脫與沈澱，恢復寧靜， 並能敞開廣大的心靈宇宙，回歸幸福時刻與喜悅。 音樂會結合靜心禪，期望聽眾在饗宴讚頌的同時， 紓解生活中的繁忙、焦慮與情緒重擔，從動盪不安的世界中， 找回屬於自己的良善寶藏，向生命更深的維度啟航。

夢蓮花讚頌合唱團成立於2001年，秉持著認真嚴謹的學習態度， 每年參與國內外多場演出，致力傳遞讚頌豐富的精神內涵， 呈現出合唱之美，獲得各界熱烈迴響與肯定。並於2023年7月參 與舉辦於韓國江陵之第12屆世界合唱比賽World Choir Games，榮獲混聲組金獎第一名、宗教組金獎第一名。本次「2 024《再撥心弦誰為聽》巡迴音樂會」， 誠摯地邀請社會大眾一同來凝照內心，找回屬於自己的平靜力量。