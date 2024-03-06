富邦金控領航永續發展　連獲三項國際永續評比認可

富邦金控致力ESG經營之成果備受肯定，一舉斬獲三項國際殊榮！ 富邦金控連續七年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股、亦持續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股， 更以此ESG評分排名全球保險業前10%之優異成績， 於全球近萬家受評企業中脫穎而出，入選2024年DJSI永續年 鑑(The S&P Global Sustainability Yearbook)，並位列全球保險業第七名。富邦金控更獲20 23年CDP氣候變遷評比為A-領導等級，是自2020年起連續 四年維持領導等級，同時，富邦金控今年並再次躋身《Brand Finance》全球500大永續聲譽品牌( Sustainability Perceptions Index)，也是台灣唯一連續兩年入榜之金控公司， 顯示富邦金控推動氣候治理之成效備受國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期耕耘企業永續經營，視E SG為公司重要發展方向，自2021年擘劃全新永續願景工程以來 ，以低碳、數位、激勵、影響四大ESG策略，持續引領台灣Run For GreenTM。在金融面，以資金的力量，領航綠色金融發展； 在非金融面，以企業影響力，帶領社會大眾改變思維， 共同朝低碳生活邁進，堅持永續經營的使命， 引領台灣奔向淨零未來。今年再次入選《Brand Finance》全球500大永續聲譽品牌及獲得兩項重要國際評 比殊榮，是對富邦金控致力經營ESG的崇高肯定！

CDP是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構， 受評企業持續增長，2023年全球受評企業超過2.3萬家。取得 CDP領導等級評價之企業，需建立制度化的治理及風險管理流程、 設定積極的減碳目標及行動規劃，並符合CDP對資訊揭露完整度與 透明度的高標準要求。

2023年，富邦金控於CDP的12個評比面向中，共有7項獲得 「A級」之最高評價，包含：商業及策略與情境分析、 減碳行動及低碳產品、氣候治理、資產組合衝擊、風險管理流程、 範疇一及範疇二碳排放、減碳目標， 顯示富邦金控身為氣候金融領跑者，積極推動氣候行動的努力， 深獲國際肯定。

此外， 富邦金控已於2022年9月通過科學基礎減碳目標審查(SBT) ，並成為RE100百分之百再生能源倡議會員， 以國際高規格執行營運減碳。為朝2040年海內外據點全面使用綠 電之目標邁進，富邦金控於2023年6月宣布子公司台北富邦銀行 、 富邦產險及富邦證券與綠電業者寶晶能源旗下子公司城市發展電業共 同簽署439.1萬度綠電採購合約，富邦金控各子公司共91處營 運據點、122個電表將同步導入太陽光電， 創下首例由金控整合旗下多家子公司共同規劃、 統一採購且同步轉供的綠電導入案， 亦寫下台灣金融機構單次採購綠電覆蓋據點及電表數量最多之紀錄。

富邦金控以世界級標準持續自我要求，深耕永續領域， 於國際永續評比屢獲佳績，與國際標竿企業並駕齊驅。 於其他國際重要評比方面，富邦金控連續7年入選MSCI永續指數 成分股，MSCI ESG評比獲AA級評等(最高為AAA級)；Sustainal ytics永續績效評比位居亞洲保險業冠軍；ISS ESG評比獲 Prime Status榮譽。未來，富邦金控將持續領跑綠色金融， 以正向社會力量，成就更多永續可能。