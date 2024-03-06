掛號費取消上限限制　衛服部：地方可自訂標準、延續備查制度

對於取消全國統一醫療院所掛號費上限，衛福部醫事司表示，各地方衛生局仍能自訂上限標準，若有亂漲價情形也會積極處理。

原先為避免醫療機構收費差距過大，當時的衛生署（現為衛生福利部）在民國99年公告「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，門診上限為新台幣150元，超過150元須報地方衛生局備查，衛服部4日公告取消全國統一的醫療院所的掛號費上限。

衛福部醫事司科長江適宇（6）日表示，全國統一單一掛號費價格，已行使將近15年，許多醫療機構反應已不符合現況。

江適宇指出，這次取消全球醫療機構掛號費上限，不是基於開放為自由市場導向與否，是為因應都會區差異變化、醫療機構營運模式改變，甚至過去當掛號費超額須向地方衛生單位備查時，各地標準不一致，因擔心適法性疑慮，所以才會調整規定。

江適宇說明，因各縣市醫療水準落差非常大，由中央制訂各地區不同收費標準有困難度，現在各地方衛生局仍可對轄區內醫療機構掛號費上限自訂標準，也可延續備查制度。

至於掛號費是否有可能會像「溫水煮青蛙」慢慢調升，逐漸超出民眾負擔，江適宇表示，絕不樂見民眾因掛號費無法看病，若有疑似這類事件發生，一定會積極處理。

而對於取消掛號費上限一事，基層醫療協會理事長林應然表示是「遲來的正義」，診所被要求周末要有一定的開診率，導致看診的人越多，收入卻越少。

對於是否會掀起漲價潮，醫改會執行長林雅惠昨日指出，醫療機構應將所訂掛號費收費額於明顯處揭示，不管是網站上或機構內，總不能民眾走進去都搞不清楚，被當成肥羊宰，否則可回歸醫療法處理。

對於現在是否等同收費沒上限，劉越萍表示「對」，但也認為沒有醫療院所敢亂漲價，因「大家都在恐怖平衡」，民眾也會自行評估，至於外界擔心醫療機構聯合漲價部分，那就是公平會的功能。