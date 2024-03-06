臺灣土地銀行：大師陳火木先生仙逝　家屬展出遺作：完成生前遺願

土地銀行總行「館前藝文走廊」疫後回歸，2024年邀請到臺灣寫實風格大師陳火木參展，但陳火木先生於展出前仙逝、享耆壽91歲，為完成其遺願，家屬提供其遺作參展並於6日舉辦「陳火木雋永創作回顧紀念展」開展典禮，展覽期間自今年3月6日至3月27日，展出「童趣」、「華埠斜陽」等知名作品。

陳火木先生出身於宜蘭農村，家境清寒，但他自幼即展現優異繪畫天賦，對周邊的人、事、景物具備敏銳觀察力，常以畫筆捕捉瞬間的美，於民國60年代多次參加台陽美展、全省美展、全國油畫展並獲獎，在70年代參加東京國際美術協會第一回公募展更拿下獎勵賞，成為當時臺灣唯一獲獎者，震撼畫壇。

因緣際會下，陳火木先生拜師畫壇巨擎李梅樹並獲得親自指導，進一步打磨出自身細膩筆觸的樸實畫風，從人物的唇色到衣著、光影的細節都一再講究，其肖像畫作栩栩如生，甚至獲約旦國王指名，為約旦王室畫下全家福，可謂當時臺約外交的民間推手。在中正紀念堂建成紀念時刻，我國亦先後邀請陳火木先生操刀描繪「中正紀念堂梅盛開」、「蔣氏夫婦結婚照」等作品，現由中正紀念堂內部典藏。

為追求更多元的藝術視野，陳火木先生於民國80年代赴美旅居，同時也擔任紐約臺灣會館、華僑文教中心、金膺學院、立人學院等在地學校美術指導，返台後在中正紀念堂開設油畫研習班，一生作育無數英才，為臺美藝文界注入最在地的臺灣精神。

為了讓各界欣賞陳火木先生作品，土地銀行總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」於3月6日（三）起每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放）展出其畫作，並於3月27日（三）中午12時卸展，邀請民眾蒞臨觀賞。

土地銀行自2005年起秉持支持本土藝文理念發起「館前藝文走廊」活動，累計近20年已邀請國內數百位藝術家參展，不僅為臺灣文化藝術教育扎根、落實土地銀行ESG領域的「促進文化發展」使命，亦發揮關懷社會及藝文發展的企業形象。

土地銀行以「豐厚、和諧、熱誠、創新」的經營理念，除舉辦文化藝術宣導、社會關懷活動發揮企業社會責任，亦響應國家政策提升行動支付使用率與普惠金融，持續推動「土銀行動Pay」、「臺灣Pay」並提供113年度轉帳免手續費及消費回饋。

同時，土地銀行以綠色金融為自身定位，攜手企業、政府一同打造低碳節能願景，推動「低碳轉型暨智慧升級相關貸款」、「再生能源發電設備貸款-綠電綠利行銷方案」、「建築綠色融資」等多項企業金融業務，力求建構環境生態、產業發展與金融角色共存共榮的生態鏈。