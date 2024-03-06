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台積電助攻 台灣量子國家隊創低溫控制晶片 縮小量子電腦、降低功耗

By 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 17:29
中研院特聘研究員陳啟東（左）於量子電腦實驗室，研究團隊操作氦三氦四稀釋冷凍機（He3He4 Dilution refrigerator)。...

中研院特聘研究員陳啟東（左）於量子電腦實驗室，研究團隊操作氦三氦四稀釋冷凍機（He3He4 Dilution refrigerator)。...

國科會今（6）日發布量子國家隊成果，工研院利用台積電晶片製程與微波IC設計，開發出控制量子位元之低溫控制晶片與模組，功耗低於國際大廠達50%。

量子國家隊集結了國科會、中研院、經濟部之力。今年1月，中研院才發表台灣首個自研自製5位元超導量子位元晶片，供學研單位研究測試，包括以量子位元做為極低溫CMOS以及參數放大器的開發平台。

在量子國家隊中負責研發量子電腦次系統關鍵硬體的計畫主持人、工研院電子與光電系統所組長許世玄說明，現行量子電腦礙於量子位元數仍不足，在擴充量子位元時，會伴隨著控制用儀器及冷卻系統的體積隨之增大，及面臨大幅增加耗電量的窘境，因此將量子電腦微縮化是未來發展的趨勢。

此次團隊運用微波IC設計及半導體晶片製程所完成的低溫（4K，即-269°C）控制晶片與模組。在此模組微縮的情況下，可大量縮短量子電腦訊號傳輸路徑，並降低雜訊干擾，已成功與中研院的量子位元對接驗證。

中央社引述許世玄說法，團隊利用台積電28奈米製程，研發低溫控制晶片及模組，控制儀器變小後，置入低溫冷凍櫃，整體器材體積可縮減40%，同時簡化線材。

國科會指出，此模組功率消耗可低於國際大廠50%以上，對多量子位元的超導量子電腦發展更具優勢。後續將開發可控制多顆量子位元的超低溫控制晶片與模組，以因應未來超大型量子電腦（>1000 量子位元）。目前相關成果已有材料及系統公司進行合作洽詢，國內相關產業鏈逐步成型。

國科會主委吳政忠表示，量子科技列為國科會八大前瞻科研平臺之一，以小搏大，並槓桿有限資源，打造出從上、中到下游完整的研發模式，期能開發出量子科技軟硬體產業的關鍵核心技術，並進而將其橋接至產業端，為臺灣量子科技的研發、應用及製造創造競爭價值。
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