新北引領全國首創技職自主學習支持系統　1348一起學吧支持專業自主學習

新北市教育局為鼓勵技職學生自主學習，今(6)日舉 辦112學年度技職自主學習Pro成果競賽，共吸引了84件創新 作品參賽，展現技職學生的創造力和專業技能。 新北技職自主學習支持系統「1348一起學吧」，為全國唯一、 每年投入逾3千萬元經費，透過自發創新、人文美感、 產學跨域和國際專業4大面向8大計畫， 完善技職學生的自主學習成果，進而全面提升學生的專業技能、 學習動機及素養。

教育局表示，四大面向包含：一、 創客創業計畫和專利素養方案提供學生自發創新的平台；二、 首創技職社會責任和培育綠色領導人才增強學生的人文美感；三、 鼓勵產學合作和專題實作打開學生產學跨域的大門；四、引進美國、 日本、澳洲等國際學校和獨家金手培訓制度提升國際專業等能力。

本次競賽經過嚴謹的書面審核，30件作品脫穎而出， 進入激烈的口頭報告決賽階段。經過臺灣藝術大學、 臺灣師範大學及致理科技大學等專家評審團的細緻評選，最終2件作 品獲得特優獎，3件作品獲得優選獎，5件作品獲得甲等獎，另外2 件作品被評為入選獎，共計12件作品獲獎， 彰顯了新北技職自主學習成果的高水準和學生的卓越表現。

參賽作品多達20餘件的復興商工校長陳效宗表示， 復興商工學生來自全國，除對藝術設計有濃厚學習興趣外， 校內師長亦積極鼓勵學生， 正式課程外能嘗試自我規劃學習內容及目標， 近幾年學生表現非常好，做好時間管理並積極投入展現自我， 同時對學習成果能作省思與檢討，透過支持系統， 每位同學都收穫滿滿，值得肯定與嘉許。

榮獲優等獎的復興商工鄧珮瑄同學表示，因為兒時讚嘆婚禮捧花， 媽媽回道可以學著做呀！開啟了自己的花藝學習之路。 升高中前暑假，非常投入的每日每夜了解永生花藝， 也去花市買花材和專業工具，由於技巧的細節很多， 一個技巧需常常練習上百遍，半年多後， 結合在校所學的企業識別能力與攝影技巧， 於高一下學期開設一間線上永生花店，更去文創市集擺攤販售， 體會了與他人不同的高中生活。除了更懂得有效率分配時間外， 也學習市場經營。

同樣榮獲優等獎的泰山高中李宥羿同學分享自己的作品刻意採用兩種 不同規格的控制板，因為程式碼幾乎是通用，僅是硬體編號不同， 透過自主學習結合國中時期所學基礎、 基本電學的分壓定理及電子實習課的焊接技巧等完整呈現。 在製作的作品的過程中不斷跨域學習，並以新學知識來更完善成品， 期待未來可以繼續參加類似的比賽，增強自我知能。

教育局補充，新北市發布全國唯一技職教育政策白皮書政策引導， 各方案皆鼓勵技職學子用專業規劃自主學習， 透過競賽不僅對學生自主學習成果的肯定， 更展現新北技職教育政策的原動力， 有助技職學生就業升學專業能力， 更培育未來永續自主學習的頂尖人才。

全國唯一新北技職自主學習支持系統啟動儀式。（圖／新北市教育局）