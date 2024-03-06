春遊秘境「水水田莊」六三社區　賞萬金杜鵑之美

新北萬金杜鵑日前開展，以培育杜鵑的溫室為佈展主題 ，由各界設計師與花農聯手， 目前六三社區內有茂生苗圃及青昀苗圃兩處苗圃參與， 新北市農業局推薦民眾走訪金山六三社區， 在享受杜鵑艷麗奔放的同時， 還能體驗農村再生社區的地方風情與美景。

新北市農業局近年積極協助農村再生社區進行景觀營造， 六三社區內的清水溪景觀平台， 全長二十三公尺並在木扶手欄杆上刻有水鳥佇立的姿態， 融合在地生態風格的巧思設計，搭配兩旁社區的簡介的解說牌， 不時還有白鷺鷥於清水溪中覓食，提供民眾賞鳥及休憩的活動場所。 此外，社區內除了自然環境外，還擁有豐富歷史人文資源， 有百年信仰聖德宮廟、 日據時代建設金山舊機場遺址及復古有趣的儒門柑仔店等， 還有數座早期農村時代保留下來的洗衣亭， 近年來也集結社區民眾與學校協力，以農村主題創作外牆彩繪， 加上社區內水圳遍布，成為當地區民口中的「水水田莊」。

穿越了歷史人文的洗禮後，還可以前往社區內的遠足生態農場， 來一場小農夫體驗及古早大灶控窯體驗； 在牛耕基地可近距離觀賞水牛並欣賞難得一見的編竹掃帚及體驗北管 吹奏課程；以及坵隱農場利用蚯蚓將廢棄甘藷回收再利用， 產出的蚯蚓糞內含有2000多種有益微生物， 既可當作植物肥料使用，亦可應用在蛋雞養殖上， 此外提供豐富的食農體驗及DIY活動， 讓來到六三社區的遊客們重返舊時光，感受舊日農村情懷。 詳細體驗活動可洽遠足生態農場臉書(https://www. facebook.com/HikingFarm? locale=zh_TW)及坵隱農場臉書(https:// sites.google.com/view/ earthworm520)。

新北市政府農業局長李玟表示，目前新北市共有18個農村再生社區 ，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展， 藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「 農業健康市/式」，歡迎前往農村進行一場農事體驗小旅行。 更多農遊活動可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁(http s://www.facebook.com/agr.ntpc/ ) 掌握最新消息。

早期農村時代的洗衣亭，六三社區以農村主題創作外牆彩繪。（圖／新北市政府農業局）

六三社區牆面彩繪。（圖／新北市政府農業局）

茂生苗圃內「花時光x厝迷蹤」，是由版畫藝術家印印美黛指團隊與花農蔡文生合作傳遞三代培育花苗故事。（圖／新北市政府農業局）