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公費流感疫苗3/5起全民開打 首日8350人接種 創2個月新高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 16:45
疫苗示意圖。（圖／pixabay）

疫苗示意圖。（圖／pixabay）

自5日起，流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，據疾管署統計，首日共接種8350人，為近2個月單日接種量新高，目前剩餘公費流感疫苗5.6萬劑。

因應春節後流感疫苗打氣下降，但流感疫情呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，並希望帶動長者打氣，疾管署日前宣布，公費流感疫苗自3月5日起，擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，直至疫苗用罄為止。

疾管署發言人羅一鈞今（6）日表示，首日接種8,350人，為自1月11日以來單日新高，其中擴大對象19至49歲接種6,188人，佔74%；原本的公費對象2,162人，佔26%。

此外，原公費對象接種數2162人亦為2月8日以來單日新高，春節後原本每日約一千人接種而已，顯示開放全民接種亦有帶動長者幼兒等原本公費對象的打氣。

疾管署提醒，近兩週上呼吸道感染群聚通報件數增加，且多為校園群聚，檢出以流感病毒為主，開學以來共計已有45起校園流感群聚，為去年同期3倍， 呼籲全國6個月以上尚未接種之民眾，儘速至各合約院所接種，以降低重症或死亡之風險。

由於因疫苗數量有限，建議民眾可透過疾管署流感防治一網通查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。
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