歐洲多國爆鸚鵡熱釀5死 接觸寵物鳥、野生禽鳥應注意衛生

歐洲多國傳出人畜共通傳染病鸚鵡熱（parrot fever），已造成 5 名死亡案例，人傳人風險雖然不高，但世界衛生組織（WHO）提醒醫界注意疑似案例，並警告常與禽鳥接觸者加強衛生。

CNN 報導，這波鸚鵡熱疫情始於 2023 年，一路延燒至今尚未停歇。

奧地利通常每年 2 例，去年至今年 3 月 5 日卻通報了 14 例。案例並無關連，且都無海外旅遊史或與野生鳥類接觸情事。

丹麥通常一年 15 至 30 例，多是因飼養寵物鳥或賽鴿。截至 2 月 27 日，丹麥 23 例確診，但官員懷疑實際數字更高。其中，17 人必須住院，15 人出現肺炎，4 人病歿。患者回報的可能感染源包括寵物鳥、野鳥餵食器，同樣也有無法追溯感染源的例子。

德國去年通報 14 例，今年又 5 例，其中 5 例曾接觸患病寵物鳥或雞隻。瑞典從 2017 年起鸚鵡熱便沒斷過。去年 11、12 月通報 26 例，異常地高。荷蘭去年 12 月至今年 2 月共計 21 例，是往年同期的 1 倍，通常每年約 9 例。荷蘭病例皆住院治療，並有 1 人死亡，不少患者皆曾接觸到鳥的排泄物。

鸚鵡熱是由鸚鵡熱披衣菌（Chlamydia psittaci）引起，主要存在觀賞用鳥（如鸚鵡）、家禽及野鳥。染病禽鳥不一定會出現症狀，但呼氣與排泄物都會夾帶病菌。人類通常透過吸入飛沫或塵土感染（如吸入鳥類的乾燥排泄物、羽毛上粉塵等），也可能因被咬而患病，但人傳人案例相當罕見。

鸚鵡熱潛伏期約 5 至 14 天，症狀有頭痛、肌肉痠痛、發燒、乾咳。嚴重的則會出現肺炎、呼吸衰竭、腦炎、心內膜炎及肝炎等。

WHO 籲醫師提高警覺，養鳥飼主或常與禽鳥接觸的人士，應注意手部衛生與飼養環境清潔。我疾管署提醒，勿購買來路不明禽鳥，新購買之禽鳥建議進行疾病篩檢。寵物飼主、寵物店員工、家禽飼主、屠宰場工人、肉品處理加工廠和獸醫師等高風險族群，於接觸禽鳥或進行環境清潔及消毒時，應做好防護措施。