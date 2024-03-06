中菲船艦南海再起衝突 菲控蓄意挑起事端

美國與菲律賓昨（5）日宣布年度「肩並肩」聯合軍演將於南海、台海附近舉行，菲方同日又指控中國海警船與菲國海巡運補船發生碰撞，菲方今（6）日指責中國在南海「蓄意挑起事端」。

路透社報導，菲律賓國家安全委員會、「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS） 發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，中國「惡意煽動炒作」，同時重申菲律賓不會被阻撓行駛其海權，並稱該條水道足夠寬敞，中菲兩國可以和平共處。

中、菲近年在南海衝突頻仍，昨日再度發生雙方船隻衝突導致人員受傷事件。菲方海巡隊官員塔瑞耶拉（Jay Tarriela）指出，該國兩艘在南海支援軍方補給行動的艦艇，遭中國海警以水砲襲擊，導致4名隊員受傷，造成菲方船艦「結構性損害」。馬拉雅當日在記者會抨擊中國海警隊行為，是「挑釁的」、「非法的」且「不符合海警隊軍官身分」。

中方則宣稱，菲國派 2 艘海警船、 2 艘運補船擅闖仁愛礁（台灣稱仁愛暗沙）給非法擱置的「馬德雷山」號送物資。並指控菲國海警船無視警告，故意衝撞中方執法的海警船，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方，雙方各執一詞，互不相讓。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）4日表示，儘管菲國與中國的緊張關係升高，仍將與中國合作，但強調若菲國在南海的主權、主權權利及管轄權遭忽視，菲方將予以反擊。