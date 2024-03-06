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49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 15:20
蘇丹紅食安風暴持續，食藥署副署長林金富6日在例行記者會表示，食藥署網站設專區提供民眾查詢使用問題辣椒粉的國內產品。

蘇丹紅食安風暴持續，食藥署副署長林金富6日在例行記者會表示，食藥署網站設專區提供民眾查詢使用問題辣椒粉的國內產品。 (來源 中央社)

蘇丹紅食安風暴持續蔓延，食藥署和地方政府衛生局自2月21日起針對21家禁止輸台之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗，目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素，其中有11批檢出蘇丹色素與規定不符， 5批檢驗中，預計8日前完成檢驗。由於國內多家業者遭波及，食藥署網站設專區提供民眾查詢使用問題辣椒粉的國內產品。

蘇丹紅事件源於新北市衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出蘇丹色素3號，違反不得檢出規定，流向全台多家下游業者，包含零嘴蝦味先、豬肉乾、菜䔕餅等。

含蘇丹紅中國辣椒粉食安事件，在中央和地方政府追查下，陸續有好帝一食品（牛頭牌）、維力食，以及知名連鎖餐飲業者海底撈、八方雲集都在名單，民眾擔心無法掌握使用到問題辣椒粉的國內產品，衛生福利部食品藥物管理署已設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，供民眾查詢，每天上午10點更新，截至今共49項產品遭波及。

食藥署副署長林金富今（6）日上午在例行記者會表示， 5日起於食藥署官網首頁設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，揭露「違規業者」、「不合格原料報驗案號(效期)」、「檢驗結果日期」、「原料及其相關產品下架回收及封存總量(公斤)」、「使用保欣公司不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊」、「使用津棧/佳廣公司不符合原料之下游業者名單、產品名稱及相關資訊」等資訊，供外界參考，讓資訊透明化。

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食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，新北市「保欣企業有限公司」輸入中國河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉檢出蘇丹色素，目前累計7批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素。全案由台灣新北地方檢察署偵辦中。

高雄市「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，2家公司實際營業地址相同，輸入中國「KAVIN SHIPPING LTD」辣椒粉，8批檢出含有蘇丹色素，其中津棧公司7批，佳廣公司1批。全案已由台灣高雄地方檢察署偵辦中。

據食藥署統計，使用保欣公司輸入的含蘇丹紅辣椒粉，共計24家下游業者，相關產品已下架及封存5萬5696.9公斤；使用津棧國際貿易及佳廣國際貿易輸入的含蘇丹紅辣椒粉，下游業者相關產品下架及封存6萬6891.5公斤。截至3月5日，共計下架及封存12萬2588.4公斤。

49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新

49項產品中蘇丹紅 食藥署設「不合格專區」 每天上午更新
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更新時間 : 2024-03-06 17:48 GMT+08:00

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