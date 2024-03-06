南韓醫學院教授校內剃髮　抗議各大院校申請增員人數大幅超過2000人

南韓醫師集體罷工事件再擴大，不僅實習及住院醫師沒有回歸醫院的跡象，政府開始發送行政處分通知，現在又因各大院校申請增加醫學院招生的人數多過政府原定的2千人，醫學院教授對此不滿，而在校內剃髮以示抗議。

韓聯社報導，根據整府和醫療界今（6）日透露，昨（5）日的醫生集體行動中央災難安全對策本部會議結束後表示，目前已掌握到7000多名住院醫師為復職的證據，並立即開始發送「吊扣執照3個月」的行政處分事前通知。

除了吊扣醫師執照的行政處分外，保健福祉部也正在討論，是否將對主導醫師進行集體行動的人起訴，而若醫師被起訴後被判監禁以上的刑期，醫生執照將會被吊銷。

醫學院教授也開始採取行動

報導指出，因各大學校的增員申請規模遠遠超過政府所設的2000人，醫學院教授們也開始採取應對行動，讓病患的擔憂更進一步加深。

醫學院大學教授認為小幅增員是較適合的，但學校方面向政府申請的人數卻已大幅超過原定人數。為此，10多名江原大學教授在昨日時，於醫學院前剃髮，對單方面的擴增方案表示反對。

根據福祉部和教育部，截至4日，共收到40所大學申請2025年增員申請，共3401名，已超過政府所設的一半（2000人）。

除了剃髮外，醫學院教授們也開始以辭職、解除兼職等方式展開行動。

醫學院教授大多是以兼職身分在醫院進行診療，若教授以辭職或解除兼職的方式進行集體行動，患者的損失將會更大。