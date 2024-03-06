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藍提修法二輪投票制 綠：注意提案勿毀憲亂政

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 14:24
2012年1月14日，台灣總統立委選舉，台中一處投票站。（圖／路透社Alamy）

2012年1月14日，台灣總統立委選舉，台中一處投票站。（圖／路透社Alamy）

台灣總統大選採一輪投票制，國民黨立委翁曉玲提修法，擬參考歐洲國家制度改為二輪投票制，避免產生少數政府。同黨立委賴士葆坦言社會成本高；綠委對此提案表示尊重，但也提出應注意憲法規定有無衝突，避免毀憲亂政。

依照現行總統副總統選罷法規定，選舉結果以候選人得票最多一組為當選。2024年總統大選，民進黨「賴蕭配」以4成得票率、共558萬6019票取勝，執政黨在立法院也未取得過半席次，引發「少數總統」、「少數政府」之爭議，以及是否應當修法更改總統投票制度，避免有代表性不足的問題。

翁曉玲參考法國、奧地利等案輪投票制的規定，提案修正總統副總統選罷法部分條文，將現行總統大選的一輪投票制規定，改為二輪投票制。候選人得票數須過半，且其得票數須達選舉人總數20%以上，才能當選。若首輪選舉未有候選人得票過半，於14天後展開第二輪投票，由首輪得票最高票的前兩組候選人角逐，以得票最多的一組當選。

若以2024總統大選為例，總統副總統選舉人人數為1954萬8531人，投票數1404萬8310人。若要達成首輪即當選，至少取得超過選舉人總數20%以上的約391萬票，以及投票數過半的約702萬票的門檻。

翁曉玲表示，現行憲法增修條文，並未明文規範總統選取採一輪投票、二輪投票或多輪投票制，僅要求由候選人得票最高的一組當選，由此可知，總統選舉投票方式採二輪投票制，並非憲法所不許。

國民黨立委羅智強表示，民主最高原則就是要貫徹多數治理原則，少數總統會引發執政的正當性基礎，包括之後可能跛腳產生的社會成本，這些都是因為沒有辦法透過選舉制度來落實多數治理的原因。同黨立委賴士葆則坦言，該提案讓總統的民意基礎更高，但二輪投票社會成本還是很高。

民進黨立委洪申翰則表示，國民黨新任委員有法律提案權，但應注意憲法規定有無衝突，國民黨近來以國會改革之名提出諸多與憲法相衝的主張，許多專家學者都認為毀憲亂政，盼國民黨認真檢視提案是否違憲。

民進黨立法院黨團幹事長、立委吳思瑤今日受訪表示，尊重各立委的提案權與主張的權利，然而選舉方式改變，不僅需要相當的社會對話，也要進一步試算因為選制改變，會影響、耗費的社會成本等。

吳思瑤表示，立委專業問政應做各種資料考證，任意立委的言論不能異想天開，要國民黨應當好好把眼前的要務，即自己本分的政治工作做好，才是最基本、最重要的。
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更新時間 : 2024-03-06 17:48 GMT+08:00

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