從典籍、符咒看古人如何道法自然 故宮推道教文獻展

故宮博物院北部院區推出了「道法自然—道教典籍展」，展出珍貴的道教典籍，包含宮廷珍稀孤本，從根本道經、道典精槧、帝王與道、養生延壽四大單元，帶領訪客認識道教經典。

策展人故宮書畫文獻處研究員劉國威表示，《四庫全書》的主編紀曉嵐，稱道家是「綜羅百代，廣博精微」，此特色反映道教 1,800 年的發展過程。從攬收先秦老莊典籍為始，經長期的宗教活動，其間吸收消化兩漢以來的方術、數術、讖緯，乃至佛典，逐漸在教義戒規、內外修煉、齋醮科儀等方面，形成卷帙浩繁且駁雜多樣的各式典籍。

故宮典藏的道教典籍，以元明時期居多，當中不乏所謂「藏內府」（宮廷所藏）的珍稀孤本。此次展覽希望讓觀眾認識與道教相關的主要典籍，欣賞清宮舊藏道教古籍特色，體會古人對於道教的宗教情懷。

策展人之一助理研究員劉世珣指出，道教治療疾病與養生延壽良方，對古人饒富意義，對現今社會也深具影響。欣賞道教典籍時，也能體察當代社會的宗教與生命醫療觀，從中領略養生延壽的真諦。

第一單元「根本道經」，展出院藏道經的註解珍本，如《黃庭經》宋拓本及明代「吳中四才子」祝允明臨摹原作，內容以道教思神守一、寶精愛氣之說與醫家臟腑之理相結合，闡述長生成仙之法。

第二單元「道典精槧」，展出種類、數量豐富的道教經典，包含輯錄二百餘篇詩詞歌賦及各類散文的《徐仙翰藻》，當中收錄五代及宋元各地祀奉徐仙（南唐徐知証、徐知諤兄弟），或為徐仙降筆，或讚頌徐仙功德，記述化身事蹟。

第三單元「帝王與道」，呈現帝王與道教的互動，如《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》（簡稱《度人經》），在唐宋時期已是考察道士的根據；金代規定三年一次的道士與女冠考試，也包含《度人經》科目在內。此次展出託名為元代趙孟頫所書的明代寫本，收入乾隆「密殿珠林」目錄之中。

第四單元「養生延壽」，展出道教醫學獨特的天人感應、形氣神等理論體系，以及辟穀、服食、祝由、符水、咒禁等治療方法和煉丹、導引、存思等養生觀念。其中蒐集輯錄歷代醫籍並徵集民間驗方和醫家獻方彙編而成的《大德重校聖濟總錄》，其〈符禁門〉有諸多禁瘟疫與除百病之符，呈現道教特殊的以符治病法。

道法自然—道教典籍展

故宮北部院區 104 陳列室

2024/02/27 - 2024/08/25

第一檔2024/02/27 - 2024/05/26

第二檔2024/05/30 - 2024/08/25