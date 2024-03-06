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暖化再不扭轉 十年內北極夏季恐淪「無冰」窘境 　

白色北極變成藍色北極

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 12:28
2023年3月23日，挪威保育區的北極狐。（圖／路透Lisi Niesner）

2023年3月23日，挪威保育區的北極狐。（圖／路透Lisi Niesner）

隨著人類持續燃燒化石燃料，新研究顯示，暖化造成的北極夏季無冰情況可能會提前到來，最快十年內就會發生。

衛報今日美國報導，發表在期刊 Nature Reviews Earth & Environment 的研究顯示，北極圈夏季可能從「白色北極」變為「藍色北極」。根據科學家定義，無冰（ice free）意指北極只剩100 萬平方公里左右的海冰，如此一來北極圈將主要呈現海水狀態。

凍結的海水於夏季融化，成了海冰，冬季再凍結，形成循環。若以當前的碳排放量推算，北極夏末秋初 8 月至 10 月間會成為無冰狀態。但若人類加大溫室氣體排放量，到了本世紀末，北極會有長達九個月的無冰期。

北極是北極熊、海豹、海象等動物的棲地，海冰對生態影響甚鉅，也透過影響大氣與海洋的循環調節地球氣溫。海冰持續減少，靠冰獵食的北極熊首當其衝。

不只野生動物陷危，對人類而言，亦會影響極圈居民在凍結北冰洋上移動的時間長短，以及海邊村鎮遭受海水侵蝕的程度。由於海冰降低了海浪對海岸的衝擊，沒了冰，波濤將變得更強更猛，加劇海岸侵蝕。

然而，海冰危機並不是無力回天。科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）大氣海洋科學副教授 Alexandra Jahn 表示，即便無法改變北極無冰的命運，仍能盡可能降低碳排，縮短無冰期。

她提到，不同於需要數千年累積而成的格陵蘭冰原，若人類能想方設法扭轉暖化，消除大氣中的二氧化碳，海冰仍可能於十年內「重生」。
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更新時間 : 2024-03-06 13:57 GMT+08:00

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