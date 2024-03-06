「低卡」、「低糖」飲料很健康？研究：常喝人工甜味飲料者 心房顫動風險增20%

一項新研究顯示，每天喝兩公升無糖汽水或人工甜味飲料者，與不喝的人相比，發生心房顫動的風險增加20%。這項研究於本週二（3/5）發表在《循環：心律不整和電生理學》（Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology）醫學期刊。

心房顫動(Artrial fibrillation)是臨床上最常見的一種心律不整，，心跳速率常常超過正常範圍，例如心跳速率很快，也可能正常，抑或是很慢；有些是偶而不規則，但有些是完全不規則且混亂。

該研究團隊來自於上海交通大學醫學院，研究人員分析了英國生物樣本庫 (UK Biobank)中近202,000人的健康數據資料。平均追蹤時間為10年，參與分析的受測者年齡介於37歲到73歲不等，其中超過半數為女性。

研究顯示，飲用同樣數量的的添加糖飲料會使心房顫動的風險增加 10%，相對地，飲用約4盎司不加糖果汁，例柳橙汁、蔬菜汁，心律不整的風險則降低8%。

研究還發現，女性較傾向飲用更多含人工甜味劑的飲料，其中不乏為年輕、體重較重，且第2型糖尿病風險較高。而喝較多含糖飲料者為男性，同樣也是年輕且體重較重者，罹患心臟病風險也更高。

此外，同時飲用含糖飲料和新鮮果汁的人，糖總攝取量也比飲用人工甜味劑的人來得高。

研究團隊提醒，不要以為喝「低卡」、「低糖」的飲料就是保持健康的首選，其裡面可能含有人工甜味劑，並帶來許多潛在的健康風險，因此為了自身健康著想，我們建議人們盡可能減少甚至避免飲用人工甜味劑和含糖飲料。

心房顫動是造成美國民眾中風的主要原因。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，跟一般腦中風個案相比，合併心律不整的腦中風會相對較嚴重。

心房顫動也會引發血栓、心臟衰竭，並增加心臟病、失智症和腎臟疾病的風險，對健康存在著長期的風險。

此外，心房顫動的危險性往往是無聲無息，是潛在的無聲殺手，臨床上最常發生的症狀是心悸、胸悶、胸痛、疲勞、突然感覺心臟的跳動和撞擊，甚至會有暈眩、昏厥、呼吸困難的情形，此時應立即就醫。 心房顫動嚴重甚至會發生血壓下降、冒冷汗、休克、心跳停止、猝死等心臟科急症。

美國CDC估計，到了2030年，約有1,200萬美國人將患有心房顫動。年齡是最重要的風險因素之一，因此隨著人口老化，這種情況變得越來越普遍。

肥胖的流行以及高血壓、糖尿病、慢性腎臟病、吸菸、飲酒和吸食非法藥物等其他危險因素也導致了心房顫動的風險不斷增長。