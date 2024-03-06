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日本千葉地震不斷 民眾搶囤物資憂大震來臨

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 11:11
日本千葉縣位置。（圖／日本氣象廳）

日本千葉縣位置。（圖／日本氣象廳）

日本關東地方千葉縣 2 月 26 日以來地震連連，人心惶惶，深怕這是大地震來臨的前兆。為了預作準備，當地已出現緊急物資搶購潮，有備無患。

根據日本時報，這波板塊「慢速滑移」（slow slip）活動一周以來在千葉造成規模 2.4 至 5 不等的地震，激起了囤貨潮。

日用品商店 Home Plaza Nafco 的千葉縣長生郡分店，這周末緊急物資銷售量激增5倍。最熱銷的是水，再來就是可攜式馬桶，以及可用來固定家具的抗震支架

千葉縣大網白里市批發商 Super Chain Kawaguchi 的一處據點，2 公升的瓶裝水也銷售一空，補貨補不完。店經理表示，四年前，當地曾因颱風襲擊而停電，故居民對天災可能導致缺水特別懂得未雨綢繆。速食杯麵、即時咖哩料理包也買得嚇嚇叫。

2 月 26 日至 3 月 5 日，千葉縣發生了 36 起震度 1 級以上的地震。頻率雖有減少，人們依舊擔憂。縣政府持續透過社群媒體呼籲民眾提高警覺，宣導震災自保之道，以因應可能的大地震。

根據日本地震調查研究推進本部調查委員會所做的評估，過去也曾有過每幾年一次的類似地震活動，伴隨緩慢滑動，分別是 1996 年、2002 年、2007 年、2011 年、2014 年、2018 年，可能持續一周到數月不等。
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更新時間 : 2024-03-06 13:56 GMT+08:00

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