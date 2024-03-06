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誠品台北松菸「不打烊黑膠市集」三大亮點　必收經典電影原聲帶限量彩膠搶先看！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2024/03/06 12:11
職人精選70年代至今的3大年代主題推薦黑膠。(圖/誠品生活)

職人精選70年代至今的3大年代主題推薦黑膠。(圖/誠品生活)

「誠品生活松菸音樂館」明（7）日將迎來首場「不打烊黑膠市集」，匯聚超過2萬張經典二手黑膠與最新特色彩膠，精選70年代至今的3大年代主題歌單打造時空迴廊，收錄英國傳奇樂團披頭四、山下達郎及瑪麗亞凱莉第三張專輯30週年全新紀念黑膠，一起掌握活動三大亮點！

必收限量彩膠

誠品台北松菸「不打烊黑膠市集」三大亮點　必收經典電影原聲帶限量彩膠搶先看！
職人精選70年代至今的3大年代主題推薦黑膠。

影迷注意！市集收錄七大色系原聲帶設計彩膠包含曾獲奧斯卡最佳導演的柯恩兄弟成名處女作《Blood Simple》、同志經典電影《Call Me By Your Name》原聲帶、美國恐怖電影代表《Halloween》、科幻電影《Silent Running》、《Breakfast at Tiffany's》50週年紀念版、HBO 熱門暗黑校園影集《Euphoria》原聲帶、麥可傑克森首張個人專輯的照片彩膠珍藏版《Off the Wall》；新品及二手黑膠79折起，單筆消費滿 5千 還可現抵 250 元。

DJ活動

誠品台北松菸「不打烊黑膠市集」三大亮點　必收經典電影原聲帶限量彩膠搶先看！
DJ 億恩。

首檔週末DJ Night活動便請到演出足跡橫跨春吶、大港等知名音樂祭的民生電氣DJ 億恩精選跨時代經典歌曲，讓累積了一週工作疲憊的民眾，在電子搖滾的動感樂音中盡情釋放；限量10組報名的超搶手獨家「DJ Studio」於3月9日接力登場，由誠品當班音樂職人Zero手把手傳授累積30年的刷碟深厚功力。

免費講座

誠品台北松菸「不打烊黑膠市集」三大亮點　必收經典電影原聲帶限量彩膠搶先看！
松菸不打烊黑膠市集聯手誠品音樂職人規劃獨家「DJ Studio」，於深夜時段免費傳授專業DJ刷碟技巧，限量10組報名。

台灣首張文學音樂專輯《楊逵：鵝媽媽出嫁》黑膠分享會將於3月21日舉行，由資深音樂評論家馬世芳攜手音樂創作人朱頭皮大方暢聊此張30週年復刻黑膠幕後製作秘辛，一場文學與音樂的跨領域對話就此展開。

專為黑膠新手設計的「黑膠入門課」特邀黑膠領導品牌古碟音樂總監林耀民3月23日開講，從大人小孩都喜歡的卡通明星頑皮豹電影主題曲談起，帶領民眾輕鬆感受老黑膠的迷人魅力。

以上圖片由誠品生活提供
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更新時間 : 2024-03-06 13:56 GMT+08:00

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